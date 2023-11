Kosmosest pärit linnatulede ilu

By

Rahvusvahelise kosmosejaama (ISS) pardal Maast kõrgel hõljudes imestas astronaut Jasmin Moghbeli Ameerika Ühendriikide kirdeosa hingematvaid linnatulesid. Oma vaatepunktist 262 miili Maine'i kohal jäädvustas ta vapustavaid pilte suurematest linnapiirkondadest, sealhulgas Long Islandilt New Yorgis; Philadelphia, Pennsylvania; ja Washington, DC

Foto jäädvustab lummavat vaatepilti: kosmosest vaadatuna laialivalguvat inimtsivilisatsiooni võrgustikku. See on meeldetuletus inimkonna tehtud uskumatutest edusammudest ning meie maailma ilust ja vastastikusest seotusest.

Iga 90 minuti järel ümber planeedi tiirlev ISS teeb 16-tunnise perioodi jooksul 24 tiiru ümber Maa. See tähendab, et pardal olevad astronaudid näevad selle aja jooksul 16 päikesetõusu ja -loojangut. Nii kiire päeva- ja öötsüklite järjestus demonstreerib vapustavat kontrasti kosmosepimeduse ja meie linnadest lähtuvate eredate tulede vahel.

Kui teid köidab kosmos ja soovite ise ISS-i pilgu heita, võite külastada veebisaiti Spot the Station, kust leiate teavet selle kohta, kus ISS praegu asub ja millal see teie piirkonnast üle läheb. Uskumatu kogemus on olla tunnistajaks sellele inimese loodud imele, kes rändab üle öötaeva, ühendades oma kohalolekuga inimesi maakera erinevatest nurkadest.

Astronaut Jasmin Moghbeli jäädvustatud pilt tuletab meile meelde inimkonna saavutuste jõudu ja seda, kuidas meie tsivilisatsioon on üle Maa valgusvaiba kudunud. See on tunnistus meie leidlikkusest, edusammudest ja meie piiramatust võimest uurida ja nihutada piire.

Nii et järgmine kord, kui avastate end öist taevast vaatamas, leidke hetk, et hinnata kosmosest eredalt paistvate linnatulede ilu, mis annab tunnistust inimlikust särast ja meie maailma imedest.

KKK

1. Kui kõrgel Maast oli foto tegemise ajal rahvusvaheline kosmosejaam?

Astronaut Jasmin Moghbeli jäädvustas foto 262 miili kõrguselt Maine'i kohal.

2. Mitu orbiiti teeb rahvusvaheline kosmosejaam 24 tunni jooksul?

ISS teeb 16 tunni jooksul 24 tiiru ümber Maa.

3. Kas ma näen oma piirkonnast rahvusvahelist kosmosejaama?

Jah, saate jälgida ISS-i asukohta ja teada saada, millal see teie piirkonnas nähtav on, külastades veebisaiti Spot the Station.

4. Mida kujutis sümboliseerib?

Kujutis sümboliseerib inimeste saavutusi, edusamme ja meie maailma omavahelist seotust kosmosest vaadatuna linnatulede võrgustiku kaudu.