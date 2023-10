Teadlased avastavad komplemendi retseptori aktiveerimise ja signaalimise molekulaarse mehhanismi

By

India Tehnoloogiainstituudi (IIT) Kanpuri teadlased on teinud märkimisväärse läbimurde komplemendi retseptori aktiveerimise ja signaalimise molekulaarse mehhanismi mõistmisel. Professor Arun K Shukla juhitud bioloogiateaduste ja biotehnoloogia osakonna meeskond on avastanud olulisi teadmisi anafülatoksiini retseptorite toimimise kohta, mis võib tulevikus mõjutada ravimite avastamist mitmesuguste põletikuliste häirete korral.

Uuring keskendus komplemendi süsteemile, mis on meie immuunvastuse oluline osa, ja selle sõltuvusele anafülatoksiinidest, nagu C3a ja C5a. Need anafülatoksiinid interakteeruvad spetsiifiliste retseptoritega, mida tuntakse kui C3aR ja C5aR1, ning meeskond püüdis paremini mõista, kuidas need retseptorid oma sihtmärke ära tunnevad, signaalimist aktiveerivad ja kontrollivad.

Lisaks anafülatoksiini retseptorite toimimise valgustamisele selgus uuringus ka loomulik mehhanism C5a põhjustatud põletikulise reaktsiooni vähendamiseks. See mehhanism hõlmab C5a molekuli teatud osa eemaldamist. Lisaks tuvastati uuringus peptiid, mis aktiveerib selektiivselt C3aR, näidates, et retseptorid võivad reageerida erinevatele ühenditele erinevalt.

Meeskonna leiud võivad anda teavet uute ravimite avastamiseks mitmesuguste inimeste haigusseisundite, sealhulgas artriidi, astma ja sepsise ravis. Saades selgema arusaama anafülatoksiini retseptorite toimimisest, saavad teadlased välja töötada sihipäraseid ravimeetodeid immuunvastuse moduleerimiseks ja põletiku leevendamiseks.

Uuring on avaldatud rahvusvahelises teadusajakirjas Cell. Meeskond koosnes prof Shuklast, samuti IIT Kanpuri bioloogiateaduste ja biotehnoloogia osakonna, Lõuna-California ülikooli bioloogiateaduste osakonna ning molekulaar- ja arvutusbioloogia osakonna teadlastest.