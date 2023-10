IIASi teadur Kellie Gerardi liitub Galactic 05 teadusuuringute kosmoselennuga

By

Rahvusvaheline Astronautikateaduste Instituut (IIAS) teatas, et bioastronautika teadur ja kasuliku koormuse spetsialist Kellie Gerardi esindab instituuti eelseisval "Galactic 05" kosmoselennul koos Virgin Galacticuga.

2. novembril 2023 avatav 'Galactic 05' on Virgin Galacticu kuues kosmoselend sel aastal. Missioon hõlmab kosmoselaeva muutmist suborbitaalseks kosmoselaboriks, mis on pühendatud kosmoseuuringutele.

Gerardiga ühineb sellel missioonil dr Alan Stern, USA planeediteadlane ja Southwest Research Institute'i kosmosesektori asepresident ning Prantsuse-Itaalia kodakondsusega eraastronaut.

Kuna maailma esimene tööstuse toetatud teadlane sai lepingu kommertskosmoselaevaga lendamiseks, teeb Gerardi kosmoselennu ajal kolm kasuliku koormuse katset. Need katsed keskenduvad vedeliku dünaamikale, inimese biomeetriale ja glükoosi jälgimisele. Lisaks hindab Gerardi teadlaste kogemusi, et täiustada tulevasi IIAS-i toetatud kosmoselende ja koolitusprogramme.

Virgin Galactic ja IIAS on teinud kasuliku koormuse integreerimise ja pardakoreograafia osas tihedat koostööd, et maksimeerida teaduse ja tehnoloogilised edusammud "Galactic 05" missioonil. See missioon tähistab IIAS-i jaoks verstaposti nende pühendumises kaasava kosmosesõidu tuleviku edendamisele ülemaailmset kasu toovate uuringute kaudu.

Gerardit saadavad Spaceport Americas IIASi teadlased Yvette Gonzalez, dr Aaron Persad ja dr Shawna Pandya. Nad pakuvad tuge kasuliku koormuse integreerimiseks ja viivad läbi lennujärgse andmete analüüsi.

See missioon mitte ainult ei näita kosmoseuuringute edusamme, vaid tõstab esile ka kasvavat koostööd kommertslennufirmade ja uurimisasutuste vahel. See on järjekordne samm edasi teaduse progressi ja uute piiride uurimisel.

