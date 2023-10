NASA Hubble'i teleskoop jäädvustab vapustavaid pilte kosmilisest rifist

By

NASA Hubble'i kosmoseteleskoop hämmastab jätkuvalt kosmosehuvilisi ja jäädvustab universumist hingekosutavaid pilte. Oma viimases Instagrami käepideme värskenduses jagas NASA kahte lummavat pilti, mis tehti Hubble'i teleskoobiga. Need pildid näitavad "kosmilist riffi", mis asub Maast 163,000 XNUMX valgusaasta kaugusel Dorado tähtkujus.

Piltidel on kujutatud kahte naabruses asuvat kosmilise tolmu ja gaasi pilve: hiiglaslik punane udukogu NGC 2014 ja väiksem sinine udukogu NGC 2020. Need udukogud asuvad Linnutee satelliitgalaktikas Suures Magellani pilves, mis kubiseb massiivsetest tähtedest. osa suurest tähtede tekkepiirkonnast.

NASA andmetel on pildi keskpunkti lähedal olevad tähed meie Päikesest oluliselt suuremad, ulatudes selle suurusest 10–20 korda. Nende tähtede kiirgav intensiivne kiirgus soojendab ümbritsevaid tihedaid gaase, sealhulgas hapnikku, temperatuurini umbes 20,000 11,000 °F (200,000 XNUMX °C). Pildi vasakus alanurgas olev udukogu moodustati tähest, mis on meie Päikesest XNUMX XNUMX korda heledam ja mis oli mitmete pursete kaudu gaasi välja ajanud.

NASA avaldatud vapustav pilt näitab helesinist rõngast, mille keskel on väike sinine täpp. Punase ja oranži gaasilained kaarevad kujutise vasakust ülaosast paremasse ülaossa, helesinine keskpunkt väljub punasest merest. Lisaks on pildil mitu eredat valget punkti. Paremas ülanurgas on näha tumesinist gaasi, mis väljub kosmose avarustest.

Pilt jäädvustati Hubble'i lainurkkaamera 3 abil, et meenutada teleskoobi 30-aastast kosmoses töötamist. Alates selle käivitamisest 24. aprillil 1990 on Hubble'i kosmoseteleskoop jäädvustanud üle 1.4 miljoni vaatluse peaaegu 47,000 175,000 taevaobjekti kohta. Meie universumi paisuvat olemust kinnitanud Ameerika astronoomi Edwin P. Hubble’i järgi nimetatud teleskoop on läbinud enam kui 4.4 XNUMX tiiru ümber Maa, läbides ligikaudu XNUMX miljardi miili pikkuse vahemaa.

Selle uskumatu kujutise avaldamine NASA Hubble'i teleskoobist pälvis kosmoseentusiastidelt palju tähelepanu. Kasutajad väljendasid oma aukartust, aukartust ja imetlust, üks inimene kirjeldas jäädvustust kui "ilusat" ja teine ​​märkis silmatorkavaid värve. Hubble'i teleskoop on vaieldamatult pakkunud meile tähelepanuväärse pilgu kosmose imedesse.

