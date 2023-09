Frank Rubio kahetseb aastapikkust missiooni perekonnast eemal, hoolimata rekordilistest saavutustest

Astronaut Frank Rubio, kellele kuulub praegu NASA astronaudi pikima kosmoseaega, on paljastanud, et oleks missioonist loobunud, kui oleks teadnud, et see kestab kavandatud kuue kuu asemel üle aasta. Rubio tunnistas selle hiljutise Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) intervjuu ajal.

Rubio missiooni pikendati, kui kosmoseaparaat, mis pidi teda tagasi Maale transportima, hakkas ISS-i külge kinnitatud jahutusvedelikku lekkima. Selle tulemusena on ta veetnud veidi üle aasta madalal Maa orbiidil, logides sisse 371 päeva ja temast sai esimene USA astronaut ja üks kuuest inimesest, kes on aasta kosmoses veetnud.

Rubio tunnistab aga, et ta poleks meelsasti nii pikale missioonile kirja pannud oluliste perekondlike sündmuste tõttu, millest ta pidi ilma jääma. Sellele vaatamata tunnustab ta astronautide isiklikke ohverdusi kosmosejaama töös hoidmiseks.

27. septembril Maale naastes ootab Rubio oma perega taasühinemist ja elu lihtsaid naudinguid planeedi pinnal nautida. Ta kavatseb keskenduda oma lähedastega koosolemisele ning looduse rahu ja vaikuse väärtustamisele.

