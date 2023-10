Uued uuringud uurivad orgaaniliste ainete mõju Ceresile

NASA Dawni missiooni üks tähelepanuväärseid avastusi on keeruliste orgaaniliste ainete olemasolu Ceresel, mis on asteroidivöö suurim objekt. Süsiniku- ja vesinikuahelatest koosnevate alifaatsete molekulide leidmine koos veejää olemasoluga Ceresel viitab sellele, et sellel kääbusplaneedil võis kunagi olla eluks vajalikke koostisosi.

Küsimus selle kohta, kuidas need alifaatsed orgaanilised ained Ceresel tekkisid, on olnud intensiivse uurimistöö teema alates nende avastamisest 2017. aastal. Mõned uuringud viitavad sellele, et need toimetas Ceresesse komeet või orgaanilise rikka löögikeha, samas kui teised väidavad, et need tekkisid Ceresele. kääbusplaneet, mille materjale muudab soolvesi. Olenemata nende päritolust on Cerese orgaanikat mõjutanud arvukad mõjud, mis on selle pinda rikkunud.

Ameerika Geoloogiaühingu GSA Connects 2023 koosolekul esitletava uue uurimistöö eesmärk on laiendada meie arusaama sellest, kuidas mõjud on mõjutanud Cerese alifaatseid molekule. Nende leidude tagajärjed on nende orgaaniliste ainete päritolu kindlaksmääramisel ja kääbusplaneedi elamiskõlblikkuse hindamisel üliolulised.

Juhtteadlane Terik Daly, Johns Hopkinsi rakendusfüüsika laboratooriumi planeediteadlane, selgitab, et uuringu ajendiks oli orgaaniliste ainete esialgne avastamine Cerese suure löögikraatri lähedal. Uuringud näitavad, et orgaanilised ained võivad olla laialdasemalt levinud kui seni arvati ja et need näivad olevat võimelised vastu pidama Cerese-laadsetes tingimustes löökidele.

Cerese orgaanikale avaldatavate mõjude mõistmine on oluline selle kääbusplaneedi saladuste ja selle elu toetamise viiside lahtiharutamiseks. Uurides täiendavalt nende orgaaniliste ainete vastupidavust ja nende jaotumist kogu Ceres, loodavad teadlased saada sügavamat teavet selle intrigeeriva taevakeha päritolu ja elamiskõlblikkuse kohta.

Allikad:

– NASA / Johns Hopkinsi ülikooli rakendusfüüsika labor

– Ameerika Geoloogia Selts