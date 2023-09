Traditsioonilise väetiste tootmise asendamine elektrifitseeritud sünteesiga madala süsinikusisaldusega karbamiidi tootmiseks

Northwesterni ülikooli ja Toronto ülikooli teadlased on teinud koostööd, et uurida paljutõotavat meetodit väetise uurea tootmiseks elektrifitseeritud sünteesi abil. See protsess mitte ainult ei vähenda karbamiidi tootmisega seotud süsiniku intensiivsust, vaid aitab ka reovee denitrifitseerida. Meeskond kasutas tsingist ja vasest valmistatud hübriidkatalüsaatorit, et muundada jääklämmastik ja süsinikdioksiid karbamiidiks.

Sünteetilise lämmastikväetise kasutamine põllumajanduses on ülioluline, kuid see aitab kaasa märkimisväärsele süsinikuheitele ja nitraate sisaldavale äravoolule. Väetiste tootmistööstus vastutab 3% iga-aastasest energiatarbimisest, muutes selle eesmärgiks heitkoguste vähendamise ja säästvamate alternatiivide leidmise.

Karbamiid on tööstuses laialdaselt kasutatav ja väärtuslik väetis, mis esindab 100 miljardi dollari suurust turgu. Kuigi teadlased on uurinud alternatiivseid viise ammoniaagi tootmiseks, mis on paljude väetiste peamine eelkäija, on vähesed keskendunud karbamiidile. Selle uurimisprojekti eesmärk oli uurida, kas jääklämmastikuallikaid, kogutud CO2 ja elektrit saab kasutada karbamiidi tootmiseks.

Töörühm avastas, et tsingist ja vasest koosnev hübriidkatalüsaator töötas tõhusalt releerežiimis, et hõlbustada süsinikdioksiidi ja jääklämmastiku muundamist karbamiidiks. Teadlased leidsid 1970. aastatest pärit ajaloolisi viiteid, mis viitasid puhaste metallide, nagu tsink ja vask, potentsiaalile nendes protsessides. Tsingi ja vase suhte optimeerimisega saavutas meeskond soovitud muundamise efektiivsuse.

Lisaks väetiste tootmisega seotud süsiniku jalajälje vähendamisele viis uurimisrühm läbi põhjaliku olelusringi analüüsi, et hinnata energia- ja kulude kokkuhoidu. Nad leidsid, et taastuvatele energiaallikatele üleminek vähendas veelgi energiaheitmeid, muutes tehnoloogia veepuhastusrajatiste jaoks elujõulisemaks. Konversiooni efektiivsus peaks jõudma 70% -ni, et protsess oleks laialdaselt praktiline.

Kuigi enne turustamist on veel vaja teha edusamme, näiteks veetöötluse lisandite arvestamine ja protsessi tööaja pikendamine, omab hübriidkatalüsaatorit kasutav karbamiidi elektrifitseeritud süntees tohutut potentsiaali madala süsinikusisaldusega väetiste tootmisel ja reovee denitrifikatsioonil.

Allikad: Nature Catalysis