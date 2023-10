Kaevandamise ajalugu: uued avastused inimese ja neandertallase ristumise kohta

Murranguline uuring näitas, et inimesed ja neandertallased ristusid palju varem, kui seni arvati, umbes 250,000 75,000 aastat tagasi. See leid seab kahtluse alla kaua kehtinud arusaama, et ristumine toimus alles XNUMX XNUMX aastat tagasi. DNA analüüsi abil on teadlased avastanud väärtuslikke teadmisi nende iidsete koostoimete ajaloost.

Ilmutused DNA-uuringutest

Varasemad uuringud on näidanud, et umbes kuus protsenti neandertallaste geenidest on pärit inimestest. Lisaks on teadlased leidnud, et teatud inimrühmadel Sahara-taguses Aafrikas on neandertallaste DNA jälgi. See viitab sellele, et varajased inimesed segunesid neandertallastega ja naasisid seejärel Aafrikasse, jättes maha geneetilise jälje.

Evolutsiooni- ja populatsioonigenoomikale spetsialiseerunud dotsent Michael Dannemann märgib, et see uus uurimus annab suurema täpsuse neandertallase DNA märkimisel tänapäeva inimese genoomides. Lisaks aitab see mõista, kuidas geenide segunemine mõjutas nii neandertallaste kui ka varajaste inimeste füüsilisi omadusi. Veelgi enam, see suurendab meie teadmisi nende rändemustrite ja mineviku interaktsioonide kohta.

Neandertallaste DNA olemasolu Sahara-taguses Aafrikas

Hiljuti ajakirjas Cell avaldatud uuring näitas neandertallase DNA olemasolu Sahara-taguse Aafrika päritolu isikutel. Kuigi selle DNA päritolu on endiselt salapärane, keskendus uuring peamiselt Nigeri-Kongoga esivanemate sidemetega populatsioonidele.

Et selgitada neandertallaste DNA esinemist tänapäeva inimpopulatsioonides, võrdlesid teadlased iidse neandertallase, tuntud kui Altai neandertallase geneetilist materjali 180 isendi geenidega kaheteistkümnest erinevast Sahara-tagusest Aafrika populatsioonist.

Statistilise analüüsi abil tuvastasid teadlased inimeste ja neandertallaste ühised geneetilised variandid ning uurisid, kuidas need geeniversioonid päranduvad. Uuring näitas, et kõik uuritud Sahara-taguse Aafrika genoomid sisaldasid neandertallase DNA-d, kusjuures mõnes populatsioonis oli kuni 1.5 protsenti neandertallaste geneetilisest materjalist. See väärtuslik ülevaade ristumisest näitab, et need genoomid olid päritud inimestelt, kes segunesid neandertallastega ja pöördusid tagasi Aafrikasse.

Hiljutised uuringud, mis näitavad neandertallase DNA olemasolu

Kõige põnevam on see, et teadlased avastasid, et suurem osa neandertallaste DNA-st inimese genoomis oli koondunud piirkondadesse, mis ei kodeeri valgusünteesi. Ja vastupidi, nendel samadel piirkondadel inimese DNA-s puudusid neandertallaste geenid. See viitab sellele, et neandertallased ei soosinud oma evolutsiooniprotsessis inimese geene. Selle asemel arenesid mõlemad liigid erinevalt, kohandades oma genoome erinevatel eesmärkidel.

Colorado Boulderi ülikooli populatsioonigeneetik Fernando Villanea rõhutab selle leiu olulisust. Ta viitab sellele, et see tähendab, et kumbki geenide komplekt ei ole teisest parem ega halvem; nad lihtsalt arenesid, et täita iga liigi genoomis erinevaid funktsioone.

Rohkem teadmisi inimese evolutsioonist

Need tähelepanuväärsed leiud annavad teadlastele võimaluse saada täiendavaid teadmisi inimkonna evolutsiooni keerukusest. Uuringu vanemautor ja Pennsylvania ülikooli geneetika- ja bioloogiaprofessor Sarah Tishkoff teeb ettepaneku uurida põhjalikumalt 250,000 XNUMX aastat tagasi elanud populatsiooni geneetilist ülesehitust ja seda, kuidas seda võrrelda tänapäeva inimeste geenidega. See võrdlev analüüs võib paljastada väärtuslikku teavet meie liikide ajaloo ja kohanemise kohta.

