Uus avastus: inimestel on unerežiimis hooajalised muutused

Hiljuti Berliinis Clinic for Sleep & Chronomedicine läbi viidud uuring näitas, et inimeste uneharjumustes toimuvad hooajalised muutused. Ajakirjas Frontiers in Neuroscience avaldatud uuringus osales 188 vabatahtlikku, kes veetsid kolm ööd laboritingimustes, kus nende und hoolikalt jälgiti.

Uuring näitas, et talvekuudel kipuvad katsealused magama kuni 60 minutit kauem. Lisaks kulus osalejatel sügisel kiire silmade liikumise (REM) une minekuks kevadega võrreldes umbes 25 minutit vähem aega. Keskmiselt kogesid inimesed talvel umbes 30 minutit rohkem REM-uni kui kevadel. Huvitaval kombel vähenes sügiskuudel märkimisväärselt aeglase laine uni, mis on kõige sügavam mittekiirete silmade liikumise (NREM) une vorm.

Leiud seavad kahtluse alla tavapärase veendumuse, et inimesed on suures osas kõrvaldanud päikesevalguse mõju oma käitumisele. Vaatamata elamisele hästi valgustatud linnakeskkonnas, näitasid osalejad oma unemustrites siiski hooajalisust.

Kuigi uuringurühm oli suhteliselt väike ja koosnes unetuse või depressiooniga isikutest, oli suve ja talve une kestuse erinevus tõenäoliselt märkimisväärne. Tulemuste kinnitamiseks on vaja täiendavaid uuringuid, mis hõlmavad suuremat ja tervislikumat valimit.

FAQ

K: Millised olid uuringu peamised tulemused?

V: Uuring näitas, et talvekuudel magasid osalejad kauem ja kogesid kevadega võrreldes rohkem REM-uni. Sügiskuudel vähenes oluliselt ka aeglase laine uni.

K: Kas uuringus osalejad elasid hästi valgustatud linnapiirkondades?

V: Jah, uuringus osalejad olid linnaelanikud suures kaasaegses metropolis, kus kunstlik valgus on levinud.

K: Kas need leiud kehtivad kõigi inimeste kohta?

V: Uuring hõlmas unetuse või depressiooniga inimesi, seega on vaja täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kas need unemustrid on kogu elanikkonnas ühtsed.

K: Millised on nende leidude tagajärjed?

V: Leiud viitavad sellele, et inimestele on omane hooajalisus ja uneharjumusi tuleks kohandada nii, et need vastaksid talvel suurenenud unevajadusele.

K: Milliseid soovitusi uuringu põhjal tehti?

V: Teadlased viitavad sellele, et talvel varasem magamaminek võib aidata parandada une kvaliteeti ja kestust.

