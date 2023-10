Asteroid 12P/Pons-Brooks võib olla palja silmaga nähtav 2024. aastal

Komeet 12P/Pons-Brooks, mis on tuntud oma krüovulkaanilise aktiivsuse poolest, möödub Maale kõige lähemalt 21. aprillil 2024. Umbes 18.6 km läbimõõduga võib see muutuda palja silmaga nähtavaks see lähedane kohtumine.

Krüovulkanism, tuntud ka kui külmvulkanism, on geoloogiline protsess, kus taevakeha sisemusest pursavad sulakivi asemel välja jäised materjalid, nagu vesi, ammoniaak või metaan. Neid krüovulkaane leidub sageli jäistes kehades, nagu komeedid ja mõned kuud päikesesüsteemis.

Komeedi 12P/Pons-Brooks avastas esmakordselt astronoom Jean Louis Pons 1812. aastal ja hiljem avastas iseseisvalt William Robert Brooks 1883. aastal. See järgib elliptilist orbiiti ümber Päikese keskmise perioodiga umbes 70.5 aastat.

Maale lähima lähenemise ajal 2024. aastal on võimalus, et 12P/Pons-Brooks võib olla palja silmaga nähtav. See tähendab, et ilma teleskoopide või binokli abita võivad tähevaatlejad komeeti öötaevas näha. Komeetide nähtavus võib aga mõnikord olla ettearvamatu, kuna see sõltub sellistest teguritest nagu komeedi heledus ja Maa lähedus.

Komeedid koosnevad lenduvate materjalide segust, nagu vesijää, tolm, süsinikdioksiid ja metaan. Kui komeet Päikesele lähemale jõuab, põhjustab kuumus need lenduvad materjalid aurustumist ja tuuma ümber hõõguva kooma ehk atmosfääri. See helendav kooma ja komeedi saba teevad komeedid Maalt nähtavaks.

Astronoomiahuvilistele on oluline olla kursis uusima teabe ja ennustustega komeedi 12P/Pons-Brooksi nähtavuse kohta 2024. aastal. Sobivate ilmastikutingimuste ja selge öötaevaga on võimalus seda krüovulkaanilist komeeti alasti näha. silma.

Allikad: krüovulkaaniline komeet 12P/Pons-Brooks; Krüovulkanism; Komeet