Orioniidi meteoorivihm taeva valgustamiseks

2. oktoobril alanud ja 7. novembrini kestev Orioniidide meteoriidisadu saavutab haripunkti laupäeval. Kuigi Ühendkuningriigi ebasoodsad ilmastikutingimused võivad nähtavust takistada, võivad taevavaatajad mujal maailmas olla selle astronoomilise vaatemängu tunnistajaks. Dušš pärineb prahist, mille on maha jätnud Halley komeet, üks ajaloo tuntumaid komeete. Kui komeet tiirleb ümber Päikese, purunevad väikesed killud, moodustades tolmu ja jää jälje. Kui need jäänused sisenevad Maa atmosfääri kiire kiirusega 41 miili sekundis, põlevad need hõõrdumise tõttu ära, tekitades valgustriipe.

Sellel meteoorisajul on iga-aastases taevasündmuste kalendris märkimisväärne koht. Dr Minjae Kim, Warwicki ülikooli füüsik, kirjeldab seda kui ainulaadset võimalust neile, kes jätsid kasutamata võimaluse olla tunnistajaks Halley komeedile. Kui komeet ise möödub Maast vaid iga 75–76 aasta järel, siis Orioniidide meteoriidisadu toimub igal aastal, pakkudes mõningast kompensatsiooni neile, kes võisid komeedi ilmumisest kahe silma vahele jätta. Meteoorisajud on oma nime saanud selle tähtkuju järgi, kust need näivad pärinevat ja Orioniidide puhul näivad need pärinevat Orioni suunast.

Orioniidide meteoriidisaju vaatlemiseks on parim aeg laupäeva, 21. oktoobri südaöö ja päikesetõusu vahel. Seda sündmust on näha nii põhja- kui lõunapoolkeralt, kuid nähtavus on parem selge taevaga. Soovitatav on leida tume välikoht, kus valgusreostus on minimaalne. Meteoorid on nähtavad kogu taevas, nii et laia avatud ruumi valimine võimaldab taevakuva paremini skaneerida. Kuna taevast ületavate meteooride aeg on ettearvamatu, võib see olla ootamismäng. Jookide ja suupistete kaasa võtmine võib kogemust täiustada.

Kui te ei saa laupäeval meteoorisadu tunnistajaks olla, on seda maksimaalses faasis näha kuni 28. oktoobrini.

Allikad: BBC News