Orioniidid: suurejooneline meteoriidivihm

Orioniidide meteoorisadu, üks tuntumaid ja usaldusväärsemaid meteoorisadu, on vaatamisväärsus. Kui olete kunagi mõelnud nende langevate tähtede üle öötaevas, on oluline teada, et need pole tegelikult tähed, vaid meteoroidid, mis on kosmoses rändavad kivid. Nende meteoroidide suurus võib ulatuda väikestest veeristest ja liivast kuni suuremate objektideni.

Kui Maa liigub oma orbiidil ümber Päikese, satub see aeg-ajalt juhuslikult nendesse meteoroididesse. Tegelikult tabab Maad iga päev umbes 48 tonni kosmosest pärit materjali. Kui need meteoroidid sisenevad Maa atmosfääri, muutuvad nad meteoorideks. Orioniidid, mille keskmine kiirus on umbes 61 km/s, põlevad suurel kõrgusel, tekitades taevasse heledaid triipe, mis on lühiajaliselt nähtavad.

Meteoorisajud nagu orioniidid ei ole juhuslikud kohtumised meteoroididega. Need tekivad siis, kui Maa läbib Päikese ümber liikudes komeetidest maha jäänud tihedamaid kosmoseprahi piirkondi. Komeedid on valmistatud lahtisest materjalist, mida hoiavad koos külmunud gaasid, ja kui Maa selle prahiga kokku puutub, on tulemuseks suurejooneline meteooride ekraan, mis taevast läbi jooksevad.

Eelkõige pakuvad huvi orioniidid, kuna nad on seotud Halley komeediga. Halley komeet, mis teeb tiiru iga 75 aasta järel, jätab maha lahtise killustiku jälje, kuna selle jää muutub Päikesele lähedale jõudes gaasiks. Kui Maa läbib selle prahi, kogeme Orioniidide meteoorisadu.

Et nautida meteoorisadu nagu Orioniidid, pole erivarustust vaja. Siiski on oluline valida õige aeg ja koht. Meteoorisajud on nime saanud tähtkujude järgi, mis näitavad suunda, kust meteoorid meie atmosfääri sisenevad. Orioniidide jaoks asub kiirgus Orioni tähtkujus, otse selle õla ülaosas. Kõige lootustandvam ööaeg orioniidide vaatlemiseks on tavaliselt teine ​​pool.

Orioniidid algavad oktoobri alguses ja lõpevad novembri alguses, haripunkt toimub 21.–22. oktoobril 2023. Tippajal võib oodata keskmiselt 40–70 meteoori tunnis. Valgusreostus võib takistada nähtavust, seega on oluline leida koht eredast valgust eemal. Lisaks on isegi kõige nõrgemate meteooride märkamiseks oluline lasta silmadel 20–30 minutit pimedusega kohaneda.

Meteoorivaatlus on suurepärane tegevus, mis võimaldab teil kiirest rutiinist välja astuda ja universumiga ühenduse luua. See nõuab kannatlikkust, samuti rahulikkust ja teadlikkust ümbritsevast. Niisiis, haarake soe jook, leidke mugav koht ja nautige Orioniidide meteoorisadu vapustavat väljapanekut.

Mõisted:

- Meteoroid: kosmoses rändavad kivid.

– Meteor: Maa atmosfääri sisenenud meteoroid, mis põleb.

– Meteoorivihm: taevasündmus, mille puhul võib täheldada mitut samast kiirgusest pärinevat meteoori.

– Komeet: lahtisest materjalist määrdunud lumepall, mida hoiavad koos külmunud gaasid.

– Kiirgus: punkt taevas, kust meteoorisadu meteoorid näivad pärinevat.

