Äsja avastatud komeet Nishimura ilmub harva

Alles augustis avastatud komeet Nishimura möödub praegu Maast esimest korda enam kui 400 aasta jooksul. See haruldane taevane sündmus on põhjapoolkera tähevaatlejatele nähtav paaril järgmisel päeval, kui see 12. septembril meie planeedist mööda pühib.

Umbes kilomeetrise läbimõõduga komeet jõuab Maast 125 miljoni kilomeetri kaugusele ja on palja silmaga nähtav, ehkki parema ülevaate saamiseks on selle nõrkuse tõttu soovitatav kasutada binoklit või teleskoopi. Kui komeet Päikesele lähemale jõuab, muutub see heledamaks ja jõuab meie tähele lähima punktini 17. septembril, enne kui suundub Päikesesüsteemist tagasi.

Nishimura märkamiseks põhjapoolkeralt peaksid vaatlejad vaatama kirdehorisonti umbes 1.5 tundi enne koitu. Eeldatavasti tõuseb komeet Vähi ja Lõvi tähtkuju vahele ning jõuab Veenuse lähedale. Itaalia astronoomi Gianluca Masi sõnul on käesolev nädal viimane võimalik võimalus näha komeeti põhjapoolkeralt enne, kui see Päikese sära varjab.

Pärast rännakut Päikesest mööda peaks Nishimura olema lõunapoolkeral nähtav, paistades kuu lõpuks õhtuhämaruses madalana. Komeedi avastas amatöörastronoom Hideo Nishimura ja see kannab tema nime. See on esimene Nishimura külastus ligikaudu 430 aasta jooksul, mis toimus vahetult enne Galileo teleskoobi leiutamist.

Allikad:

– NASA Maalähedaste objektide uuringute keskus

– Planeediselts

– Associated Press