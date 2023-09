Nishimura komeedi märkamine: teie teejuht

By

Jaapani amatöörastronoom Hideo Nishimura 11. augustil avastanud komeet Nishimura annab maalastele ainulaadse võimaluse olla tunnistajaks selle teekonnale, enne kui see enam kui 400 aastaks kaob. Eeloleval nädalal on meil suurim võimalus seda haruldast taevanähtust märgata.

Praegu päikese poole kihutav komeet jõuab teisipäeval Maale lähima punktini, millele järgneb viis päeva hiljem Päikesele lähim punkt. Amatöörastronoomid on juba alustanud Maalt nähtava komeeti märkamist. Marylandi ülikooli astronoom Quanzhi Ye rõhutab, et kuigi palja silmaga komeedid ei ole väga haruldased, pole need siiski väga levinud. Vaid kuu aega tagasi avastatud komeed teeb sellest põneva ja ootamatu jõulukingituse tähevaatlejatele.

Niisiis, kuidas saate seda suurepärast komeeti märgata? Kõigepealt leidke nähtavuse suurendamiseks asukoht eredatest linnatuledest eemal. Kasutage oma vaatamiskogemuse parandamiseks binoklit või teleskoopi. Parim aeg seda märgata on vahetult pärast päikeseloojangut, kui taevas on veel suhteliselt tume. Vaadake läänehorisondi poole, kus komeet peaks järgmise 10 päeva jooksul nähtav olema.

Nishimura komeet on maalaste jaoks harukordne võimalus olla tunnistajaks sellise ulatusega taevasündmusele. Ärge jätke kasutamata võimalust heita pilk sellele vaatemängule, enne kui see sajanditeks kaob. Haara binokkel, suundu pimedasse kohta ja valmistu universumi ilust üllatuma.

Mõisted:

– komeet: taevaobjekt, mis koosneb jää ja tolmu tuumast ning päikese lähedal paiknevast gaasi- ja tolmuosakeste "sabast", mis on suunatud päikesest eemale.

Allikad:

– Marylandi ülikooli astronoom Quanzhi Ye