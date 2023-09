Parasiitsed ussid manipuleerivad peremeesorganismi käitumisega, muutes geeniekspressiooni, näitavad uuringu tulemused

By

Hiljutine Browni ülikooli bioloogide poolt läbi viidud uuring on heitnud valgust molekulaarsetele mehhanismidele, mis põhjustavad parasiitide usside käitumist muutvaid mõjusid nende peremeesorganismidele. Uurimistöö keskendus pruunide krevettide liigile, mis nakatub parasiit-ussiga, mille tulemuseks on muutused käitumises ja välimuses.

Nakatunud krevetid, tuntud kui Orchestia grillus, on erksa oranži värvusega ja veedavad rohkem aega soolakatel aladel, suurendades nende haavatavust lindude röövloomade suhtes. Teadlased oletasid, et parasiitne uss Levinseniella byrdi manipuleerib peremeesorganismi käitumisega, et tagada enda edasikandumine peremeeste vahel.

Selle hüpoteesi uurimiseks sekveneerisid teadlased nakatunud ja nakatamata krevettide DNA ja analüüsisid geeniekspressiooni mustreid. Nad leidsid, et nakatumine parasiitide ussidega aktiveeris krevettide pigmentatsiooni ja sensoorse tuvastamisega seotud geenitranskripte. Lisaks suruti nakatunud krevettides alla immuunvastusega seotud geenitranskripte, mis võib selgitada, miks parasiidid on võimelised peremeesorganismis püsima.

Peremees-parasiitide interaktsiooni taga olevate molekulaarsete mehhanismide mõistmine on oluline patogeenide ohjamiseks nii eluslooduses kui ka inimestel. Sarnast parasiitide manipuleerimist peremeesorganismi käitumisega on täheldatud ka teistes organismides, näiteks teatud seente zombistavat mõju putukatele. Neid koostoimeid uurides loodavad teadlased saada ülevaate patogeenipõhiste haiguste päritolust ja mehhanismidest.

Selle uuringu tulemused aitavad mõista parasiitide ja nende peremeesorganismide vahelist keerulist seost. Mängus olevate keeruliste mehhanismide täielikuks lahtiharutamiseks on vaja täiendavaid uuringuid, kuid uuring on oluline samm peremees-parasiitide interaktsioonide valdkonnas.

Allikad:

– „Molekulaarökoloogia” – https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/mec.15726