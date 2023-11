Uued ülevaated Saturni suurepärastest rõngastest

Päikesevarjutused Saturnil on paljastanud intrigeerivaid paljastusi gaasihiiglast ümbritseva kuulsa rõngasüsteemi kohta. Tänu nende kosmiliste sündmuste käigus saadud andmetele on teadlased saanud värske arusaama mõistatuslikest rõngastest, mis on astronoome sajandeid paelunud.

Hiljuti avaldatud artikkel mainekas ajakirjas Monthly Notices of the Royal Astronomical Society heidab sellele uurimistööle valgust. Uuring uurib Saturni rõngaste valguse neeldumisvõimet, mis koosnevad ligikaudu 98% jääst ja ulatuvad planeedist hämmastava 87,000 XNUMX miili kaugusele. Silmatorkavalt on need rõngasmoodustised hämmastavalt õhukesed, paksusega alla miili.

Saturni päikesevarjutuste ajal sattus NASA kosmoselaev Cassini, mis aastatel 2004–2017 usinalt Saturni ümber tiirles, suurepäraste rõngaste varjudesse. See andis teadlastele ainulaadse võimaluse mõõta Saturni rõngaste läbipaistvust, analüüsides Cassini instrumentideni jõudva päikesevalguse hulka.

Kuigi need ei olnud taevajoontest põhjustatud looduslikud varjutused, pole Saturnile endale võõrad tõelised päikesevarjutused, mille käivitasid kuude Epimetheus ja Pandora. Kosmoselaeva "võlts" varjutused aitasid teadlastel koguda protsessist väärtuslikke teadmisi.

Nende varjutuste ajal saadud andmete erinevusi hinnates tegid teadlased olulise avastuse. "Märkasime otsest seost andmete varieerumise ja iga rõnga läbinud päikesevalguse vahel," selgitas Lancasteri ülikooli doktorant George Xystouris. Seda teavet kasutades suutsid Xystouris ja tema meeskond arvutada Saturni rõngaste optilise sügavuse, näidates rõngaste neeldunud valguse hulka. Hämmastav on see, et nende arvutused ühtisid suurepäraselt rõngasüsteemi kõrge eraldusvõimega piltidega.

Tulevikku vaadates ootame Saturni majesteetlike rõngaste järkjärgulist kadumist. Hiljutised uuringud näitavad, et need kütkestavad struktuurid ei ole vanemad kui 400 miljonit aastat ja eeldatavasti kaovad järgmise 100 miljoni aasta jooksul Saturni gravitatsiooni mõjul. Lähitulevikus seisab nende nähtavus aga silmitsi teistsuguse väljakutsega. Aastaks 2025 väheneb Maa vaade rõngastele oluliselt, kuna need kalduvad meie planeedi poole, muutes need peaaegu nähtamatuks. Õnneks on see varjutus ajutine, kuna rõngad kalduvad järk-järgult tagasi Maa poole, taastades oma sära ja muutudes üha silmapaistvamaks kuni 2032. aastani.

Saturni rõngad köidavad jätkuvalt inimkonna kujutlusvõimet, tuletades pidevalt meelde meie tohutus kosmoses peituvat ilust ja saladustest. Niisiis, vaadakem üles taeva poole, võttes omaks nendes peituvad imed, ja hellitagem nende poolt pakutavaid taevase suursugususe hetki.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Millest on Saturni rõngad tehtud?



V: Saturni rõngad koosnevad peamiselt jääosakestest, milles on väike kogus kivist prahti.

K: Kui paksud on Saturni rõngad?



V: Saturni rõngad on uskumatult õhukesed, nende paksus on alla miili.

K: Kas Saturni rõngad kaovad?



V: NASA andmetel on Saturni rõngaste hinnanguline eluiga umbes 100 miljonit aastat ja lõpuks tõmbab need planeedile gravitatsiooni mõjul.

K: Miks muutub Saturni rõngaid tulevikus raskemaks näha?



V: Saturni orbitaalliikumise tõttu muutub Maa vaade rõngastele, kui need näivad avanevat ja sulguvat. Aastaks 2025 on rõngad kallutatud servaga Maa poole, mistõttu on neid peaaegu võimatu jälgida. Kuid need kalduvad järk-järgult tagasi Maa poole ja muutuvad nähtavamaks kuni 2032. aastani.

K: Kui vanad on Saturni rõngad?



V: Hiljutised uuringud näitavad, et Saturni rõngad on suhteliselt noored, hinnanguliselt alla 400 miljoni aasta.