Brian May, astrofüüsik ja kuninganna kitarrist, abistab NASA-d asteroid Bennu kaardistamisel

Ansambli Queen legendaarne kitarrist Brian May on aidanud kaasa NASA missioonile kaardistada ja hankida asteroid Bennu näidis. May, kellel on doktorikraad astrofüüsikas, tegi koostööd teadlase Claudia Manzoniga, et luua kosmosemissioonidest realistlikke 3D-pilte. Neid pilte kasutades aitas May Bennu kaardistada ja leida proovi kogunud OSIRIS-RExi sondi jaoks ohutu maandumistsooni.

Koostöö sai alguse, kui May saatis missiooni direktorile Dante Laurettale stereosüsteemid – OSIRIS-RExi missioonipiltidest tehtud 3D-pildid. Lauretta oli stereoseadmete kvaliteedist üllatunud ja tunnistas nende potentsiaali proovi maandumiskoha leidmisel. May, Manzoni, Lauretta ja teised töötasid projekti kallal koos, mille tulemuseks oli raamat "Bennu 3-D, Asteroidi anatoomia".

See ei ole May esimene osalus NASAga. 2015. aastal töötas ta Pluutot uurinud New Horizonsi missioonil teaduse kaastöötajana. May on tuntud mitte ainult oma panuse poolest astrofüüsikasse, vaid ka paljude Queeni hittide, sealhulgas “We Will Rock You” ja “I Want It All” laulukirjutajana.

May kirg kosmose ja teaduse vastu ilmneb tema aktiivses rollis NASA missioonidel. Tema asjatundlikkus ja loovus astrofüüsiku ja kitarristina avaldavad selles valdkonnas jätkuvalt mõju.

