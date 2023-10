Lämmastikrehvide eelised kaevandustöödel

Kaevandusoperaatorid seisavad silmitsi pideva väljakutsega säilitada tootlikkus, tagades samal ajal oma meeskondade ohutuse keerulistes töötingimustes. Suured kaevandussõidukid, nagu laadurid ja veoautod, mängivad nendes probleemides keskset rolli ning nõuavad nii tõhusaid kui ka ohutuid rehve.

Rehvide ohutus on kaevandustööstuses ülimalt oluline. Kaevandussõidukite rehvid peavad tagama stabiilsuse ja veojõu materjalide liigutamiseks ja õnnetuste vältimiseks. Nende masinate kaal ja võimsus võivad aga põhjustada rehvirikkeid, mis võivad põhjustada probleeme ja isegi plahvatusohtu. Praegu täidetakse kaevandussõidukite rehve sageli hapnikku sisaldava õhuga, mis suurendab rebenemise või sädemetest põhjustatud plahvatuse ohtu.

Üks lahendus selle riski maandamiseks on täita kaevandussõidukite rehvid õhu asemel lämmastikuga. Lämmastikku on juba kasutatud sõiduautodes rehvirõhu säilitamiseks ja kütusesäästlikkuse suurendamiseks ning see pakub täiendavat kasu kaevandussõidukite ohutusest. Kui rehvid on täidetud lämmastikuga, väheneb plahvatusoht oluliselt.

Lämmastik pakub sõidukite rehvide kaevandamiseks mitmeid otseseid eeliseid. See toob kaasa aeglasema rõhukadu ja väiksema veeauru põhjustatud metallist rehvikomponentide korrosiooni. See tähendab töötajate ja kaevandusoperaatorite paremat ohutust.

Lisaks aitab lämmastik pikendada rehvide eluiga, aeglustades deflatsiooni. Kuigi nii hapnik kui ka lämmastik võivad läbi rehvi seina tungida, läbib lämmastik seda neli korda aeglasemalt kui hapnik ja üle 100 korra aeglasemalt kui veeaur. Selle tulemuseks võib olla rehvi eluiga 10% pikenemine.

Rehvirikked võivad põhjustada tööseisakuid ja märkimisväärseid seisakuid. Lämmastik aitab hoida rehve optimaalselt täis, vähendades painduvust ja hõõrdumist, mis vähendab rehvi ülekuumenemise ja rikke ohtu. See suurendab ka kütusesäästlikkust, kuna lämmastiku kadu on hapnikuga võrreldes aeglasem.

Kaevandussõidukite rehvid kujutavad endast ohtu oma suuruse, massi ja rõhu tõttu. Nende rehvide täitmine hapnikuga suurendab rehvipõlengute ohtu, eriti allmaakaevandustes. Lämmastikuga täidetud rehvid vähendavad seda riski oluliselt.

Kuigi lämmastiku inflatsioonisüsteemi rakendamisel on probleeme, näiteks lämmastiku kulud ja emissioonirohke transport kaugematesse kaevanduskohtadesse, on võimalikke lahendusi. Mõned ettevõtted uurivad kaevanduskohtades lämmastiku tootmist, mis võimaldaks kulusid kokku hoida ja võimaldaks kasutada lämmastikku muudes kaevandamisprotsessides, näiteks söekaevandamisel metaani summutamiseks.

Kuigi lämmastikrehvide kasutamine kaevandustegevuses ei ole laialt levinud, kogub see populaarsust, eriti Lõuna-Aafrikas, kus sellest on saanud tööstusstandard. Lämmastikugeneraatoreid tarnitakse kaevandustele erinevates riikides ning tehnoloogia on kasutajasõbralik ja hõlpsasti paigaldatav.

Kokkuvõtteks võib öelda, et lämmastikrehvide kasutamine kaevandustöödel pakub mitmeid eeliseid, eelkõige ohutuse osas. Kuigi väljakutseid tuleb ületada, võib lämmastikugeneraatorite kasutuselevõtt allmaakaevandustes anda täiendavaid eeliseid kulude kokkuhoiu ja paremate kaevandamisprotsesside osas.

