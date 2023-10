NASA Europa Clipper: Jupiteri Kuu uurimine elumärkide leidmiseks

NASA valmistub saatma 2030. aastal kosmoselaeva Europa Clipper, et uurida Jupiteri kuud Europa. See jäine kuu on pikka aega olnud teaduse huviorbiidis, kuna sellel on eluvarjumise potentsiaal. Selle külmunud pinna all asub tohutu ookean, mis sisaldab rohkem vedelikku kui kõik Maa ookeanid kokku. Europal on ka eluks vajalikud elemendid, sealhulgas süsinik, vesinik, lämmastik ja hapnik.

Europa Clipperi missiooni üks peamisi eesmärke on uurida Kuu elamiskõlblikkust. Kosmoselaev sooritab mitu möödalendu, et uurida Europa geoloogiat ja hinnata selle potentsiaali elusorganismide toetamisel. Ületamiseks on aga oluline takistus – Jupiteri intensiivsed kiirgusvööd, mis kujutavad endast ohtu kosmoselaevale ja selle instrumentidele.

Kiirguskiirguse riskide maandamiseks on NASA insenerid kavandanud Europa Clipperi jaoks keeruka lennutrajektoori. Kosmoselaev järgib elliptilisi orbiite, mis hoiavad seda Jupiteri kiirgusvöödest nii palju kui võimalik ohutus kauguses. See viibib kõige intensiivsemas kiirgustsoonis iga möödalennu ajal vaid lühikese aja, et koguda olulisi andmeid enne taastumiseks taandumist.

Europa Clipper on varustatud üheksa spetsiaalse instrumendiga, mis annavad väärtuslikku ülevaadet Kuu koostisest ja keskkonnast. Need instrumendid mõõdavad Euroopa ookeani sügavust ja soolsust, uurivad selle keemilist koostist ja otsivad läbi jäise kesta välja pääsevaid veeauru torbe.

Tundlike instrumentide kaitsmiseks Jupiteri karmi kiirguskeskkonna eest kaetakse need eritellimusel valmistatud alumiiniumrüüsse. See soomus on loodud neelama suure energiaga osakesi ja suunama need kosmoselaeva sisemusest eemale, tagades instrumentide ohutuse ja kogutud andmete terviklikkuse.

Europa Clipperi kogutud andmed aitavad teadlastel kindlaks teha, kas Europa on peamine kandidaat elu korraldamiseks. Seda jäist kuud uurides loodavad teadlased laiendada meie arusaama elamiskõlblikust tsoonist ja elupotentsiaalist kosmoses.

