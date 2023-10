Titan's Dragonfly Rotorcraft on tõusnud läbi tulnukate taeva

By

NASA rootorlennuk Dragonfly, autosuurune kosmoselaev, mis on mõeldud Saturni kuu Titani uurimiseks, on sammu võrra lähemal oma murrangulise missiooni alustamisele. Enne Titani metaaniga täidetud atmosfääri sisenemist läbis Dragonfly siin Maa tuuletunnelites ranged katsetused, mis kordasid tulnukate tingimusi, millega ta kosmoses kokku puutub.

NASA insenerid viisid Virginia osariigis Langley uurimiskeskuses allhelikiirusega tunnelis läbi rea katseid, et tagada Dragonfly võime navigeerida Titani atmosfääris. Katsed hõlmasid Dragonfly poole väiksemat mudelit, mis oli varustatud kaheksa rootoriga, simuleerides veesõiduki laskumist, mootoriga lendu ja edasilendu üle Kuu pinna. Kokku läbis Dragonfly üle 700 tuuletunnelite läbimise, mille tulemuseks oli 4,000 individuaalset andmepunkti.

Nendest testidest kogutud andmed mängivad üliolulist rolli simulatsioonimudelite täpsuse suurendamisel ja usalduse suurendamisel Dragonfly võimete vastu Maal, enne kui see alustab oma missiooni Titanile.

Titan, Saturni suurim kuu, jäi suures osas salapäraseks kuni kosmoselaeva Cassini saabumiseni 2004. aastal. Cassini tähelepanelikud vaatlused näitasid, et Titan on ookeanimaailm, kus on vedela etaani ja metaani kehad, sealhulgas jõed, järved ja mered. Ainulaadne metaanitsükkel Titanil, kus metaan moodustab pilvi ja sadestub vihmana, pakub intrigeerivat keskkonda Maal leiduvatest oluliselt erinevate eluvormide potentsiaalse elamiskõlblikkuse uurimiseks.

Dragonfly oma nelja käe ja virnastatud helikopteri rootoritega sobib hästi Titani madala gravitatsiooni ja tiheda atmosfääri uurimiseks. Kosmoselaev sooritab esialgu lühikesi lende, kasvades järk-järgult pikemateks hüplevateks lendudeks, mis katavad kuni 5 miili ja koguvad proove Kuu ümbrusest.

Kuigi Dragonfly turuletoomine on kavandatud mitte varem kui 2027. aastal, siis ootused kasvavad. Nagu NASA planeediteaduse osakonna direktor Lori Glaze selgitab: "Dragonflyga muudame ulme uurimuslikuks faktiks." Missioon tähistab kosmoseuuringute olulist verstaposti ja iga samm viib meid lähemale olulisele ettevõtmisele manööverdada seda uuenduslikku rootorlennukit üle Titani taeva ja pinna.

FAQ

K: Mis on Dragonfly?

V: Dragonfly on autosuurune rootorlennuk, mille NASA on välja töötanud Saturni kuu Titani atmosfääri ja pinna uurimiseks.

K: Millal Dragonfly käivitub?

V: Dragonfly käivitatakse mitte varem kui 2027. aastal.

K: Mis on Titanis ainulaadset?

V: Titan on ookeanitaolise keskkonnaga kuu, millel on vedela etaani ja metaaniga täidetud jõed, järved ja mered. Selle atmosfääritingimused muudavad selle potentsiaalse elamiskõlblikkuse uurimisel intrigeerivaks sihtmärgiks.

K: Kuidas hakkab Dragonfly Titanit uurima?

V: Dragonfly teeb lühikesi lende, suurendades järk-järgult läbitavat vahemaad ja tehes tee peal boksipeatusi, et koguda proove Titani keskkonnast.

K: Miks on tuuletunneli testid Dragonfly jaoks olulised?

V: Tuuletunneli testid kordavad Titani atmosfääri tulnukate tingimusi ja aitavad NASA inseneridel hinnata Dragonfly aerodünaamilist jõudlust, suurendades usaldust selle võime suhtes Kuu ainulaadses keskkonnas navigeerida.