NASA töötab süvakosmoseuuringute jaoks välja kerge lisandiga toodetud raketiotsiku

NASA insenerid on saavutanud märkimisväärse läbimurde lisaainete tootmises, mida tuntakse ka kui 3D-printimist. Nad on edukalt välja töötanud alumiiniumist rakettmootori düüsi, mis on nii kergem kui ka tõhusam kui traditsioonilised düüsid. Sellel innovatsioonil on potentsiaal muuta süvakosmoseuuringud, suurendades kandevõimet.

Alumiiniumist rakettmootori otsik loodi osana projektist Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE). Projekti rahastab NASA kosmosetehnoloogia missiooni direktoraat (STMD) ja selle eesmärk on edendada kergeid, lisandina valmistatud alumiiniumist raketiotsikuid, mis suudavad taluda kõrgeid temperatuure ja rõhku.

RAMFIRE düüsi üks põhiomadusi on selle väikesed sisekanalid, mis hoiavad raketimootori töötamise ajal tõhusalt jahedana. Selline disain takistab otsiku sulamist ja tagab selle vastupidavuse ka ekstreemsetes tingimustes. Lisaks, erinevalt traditsioonilistest düüsidest, mis nõuavad paljude osade ühendamist, on RAMFIRE otsik ehitatud ühes tükis. See vähendab vajalike sidemete arvu ja lühendab oluliselt tootmisaega.

Lisanditena toodetud raketipihustite väljatöötamine on süvakosmose uurimise jaoks mängumuutus. Kasutades 3D-printimise tehnoloogiat, saab NASA nüüd toota kergemaid ja tõhusamaid düüse, mis peavad vastu kosmosereisi karmidele tingimustele. See läbimurre avab uued võimalused kosmoselaevade projekteerimiseks ja suurendab tulevaste missioonide potentsiaalset kandevõimet.

Lisandite tootmise jätkuvate edusammudega sillutab NASA teed tulevastele kosmoseuuringutele. Tehnoloogia ja innovatsiooni piire nihutades võimaldavad need saata suuremaid ja tugevamaid kosmoseaparaate, et uurida meie universumi kaugemaid piirkondi.

Mõisted:

1. Lisatootmine ehk 3D-printimine: kolmemõõtmeliste objektide loomise protsess, ladestades materjale kihthaaval digitaalse mudeli alusel.

2. Rakettmootori otsik: rakettmootori komponent, mis suunab heitgaaside voolu, andes tõukejõu.

Allikad: NASA, Space Technology Mission Directorate (STMD)