Universumis võib olla 100 Sextillion planeeti, väidavad astronoomid

Astronoomid on meie enda galaktikast Linnuteest avastanud kokku 5,510 planeeti, sealhulgas kaheksa meie päikesesüsteemi planeeti. See arv on aga vaid jäämäe tipp, sest tõenäoliselt on seal palju rohkem planeete, mis ootavad avastamist. Hinnanguliselt on galaktikas iga tähe kohta laias laastus üks planeet ja kuna meie galaktikas on umbes 100 miljardit tähte, võib kindlalt eeldada, et ka planeete on umbes sama palju.

Planeetide loendamine on astronoomide jaoks keeruline ülesanne, mis on võrreldav linna rahvaarvu määramisega ilma Internetti kasutamata. Kuigi me teame praegu umbes 5,000 planeeti, on tõenäoliselt lugematu arv teisi, mis jäävad tabamatuks. Astronoomid kasutavad eksoplaneetide otsimiseks erinevaid tehnikaid, näiteks transiidimeetodit ja radiaalkiiruse meetodit. Need meetodid hõlmavad tähe vaatlemist ja selle käitumises peente muutuste otsimist, mis viitavad planeedi olemasolule.

Kõik seni avastatud planeedid asuvad Linnuteel, kuna neid on lihtsam jälgida. Meie galaktikast väljaspool asuvate planeetide, mida tuntakse ekstroplaneetidena, tuvastamine on palju keerulisem nende kauguse tõttu meist. Siiski on mikroläätsemise tehnika abil tuvastatud mõned potentsiaalsed ekstroplaneedid.

Vaadates oma galaktikast kaugemale, võivad astronoomid arvata, et universumis võib olla kuni 100 sektilljonit planeeti. See on jahmatav arv, 23 nulli pärast 1. Nii suure planeetide arvu puhul väidetakse sageli, et kuskil universumis peab olema vähemalt üks teine ​​planeet, kus on elu. Elu haruldus ja selle tekkeks vajalikud tingimused on aga siiani teadmata.

Teadlased usuvad, et järgmise põlvkonna suured eksoplaneetidele suunatud kosmoseteleskoobid, nagu Elamiskõlblike Maailmade Observatoorium, mängivad olulist rolli elu otsimisel mujal galaktikas. Praegu saame vaid imetleda universumi avarust ja lugematuid planeete, mis võivad eksisteerida väljaspool meie oma.

