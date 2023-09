Puuviljakärbsed kasutavad toidu poole liikumiseks mälestusi, leidsid uuringud

By

Teadlased on avastanud, kuidas äädikakärbse ajud muudavad mälestused varasematest hüvedest rakendatavaks käitumiseks, võimaldades neil toitu leida. Täpsemalt, aju võtmepiirkond, mida nimetatakse seente kehaks, töötleb haistmisinformatsiooni ja määrab erinevatele lõhnadele väärtusi. Siiski oli ebaselge, kuidas need väärtused motoorseid tegevusi mõjutasid. See uuring tuvastas neuronite klastri, mida nimetatakse UpWiN-ideks, mis mängivad otsustavat rolli lõhnamälude muutmisel vastutuule liikumisteks.

Puuviljakärbsed, nagu ka teised putukad, pöörduvad vastutuult, et jälgida lõhnu ja leida, kust atraktiivsed lõhnad tulevad. Kärbse ajus asuv haistmissüsteem tuvastab ja tajub neid tuule poolt kantud lõhnu, suunates kärbse tasu poole. Uurijad leidsid, et UpWiN-id integreerivad seenekeha erinevatest sektsioonidest pärinevaid pärssivaid ja ergutavaid sisendeid, põhjustades kärbse pöördumist ja liikumist vastutuult.

Kärbse ajus asuv seenekeha töötleb ja integreerib haistmisinformatsiooni ning omistab erinevatele lõhnadele positiivseid või negatiivseid väärtusi. Teadlased avastasid, et seenekeha erinevates osades tekkinud mälestused kutsuvad esile erineva käitumise, millest vaid mõned juhivad kärbse vastutuult liikumist. UpWiN-id saavad nendest sektsioonidest inhibeerivaid ja ergutavaid signaale, võimaldades kärbsel tõhusalt navigeerida atraktiivsete lõhnade allika poole.

See uurimus annab ülevaate sellest, kuidas õpitud positiivsed ja negatiivsed väärtused muudetakse konkreetseteks mälupõhisteks tegevusteks. UpWiN-id saadavad ka ergastavaid signaale dopamiinergilistesse neuronitesse kõrgema astme õppimiseks. Nende närviahela mehhanismide mõistmine aitab selgitada, kuidas paralleelsed dopamiinergilised neuronid ja mälu alamsüsteemid interakteeruvad, et juhtida mälupõhiseid toiminguid ja õppimist üksikute närviahelate tasandil.

Täiendavad uuringud puuviljakärbeste kohta võivad valgustada mälestuste rolli nii selgroogsete kui ka selgrootute ajus käitumises ja õppimises.

Allikas: HHMI (Howard Hughesi meditsiiniinstituut)

Mõisted:

– Seenekeha: mõnedel putukatel leiduv ajupiirkond, mis vastutab haistmisinformatsiooni töötlemise ja erinevatele lõhnadele väärtuste määramise eest.

– UpWiNs: neuronite klaster, mis ühendab seenekeha erinevatest osadest pärinev pärssiva ja ergutava signaaliga, suunates äädikakärbsed liikuma vastutuult atraktiivsete lõhnade poole.

Allikad:

- HHMI (Howard Hughesi meditsiiniinstituut)

- Originaaluuringud: Yoshinori Aso jt "Närviahela mehhanismid õpitud haistmisvalentside muutmiseks tuulele orienteeritud liikumiseks". eElu