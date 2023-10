Satelliidid jälgivad El Niño arengut Vaikses ookeanis

By

Satelliidid, nagu Sentinel-6 Michael Freilich, jälgivad praegu Vaikses ookeanis toimuvat nähtust. Lõuna-Ameerika lääneranniku lähedal asuvates vetes temperatuur tõuseb, mille tulemuseks on merepinna suurenemine. Ookeani pinnatemperatuuri tõus mõjutab märkimisväärselt ilmastikuolusid Aasias ja Põhja-Ameerikas – nähtust tuntakse El Niño nime all.

Selle aasta El Niñost ülevaate saamiseks uurivad teadlased mineviku juhtumeid. NASA Jet Propulsion Laboratory avaldatud avalduses öeldakse, et Californias oli 2015–2016 El Niño ajal tugev vihmasadu, mis põhjustas laialdast surfamist, üleujutusi ja mudalihkeid.

NASA uus pilt võrdleb 2023. aasta El Niño algust 1997. aasta oktoobris ja 2015. aasta oktoobris täheldatud mustritega, mida kosmoseagentuur pidas äärmuslikeks sündmusteks. Need varasemad sündmused põhjustasid muutusi globaalsetes temperatuurides, tuulemustrites ja merepinnas.

Pinnavee temperatuuri tõustes ida-lääne suunalised pinnatuuled nõrgenevad. See muutus toob kaasa sademete suurenemise Vaikse ookeani ida- ja keskosas, samas kui Indoneesias väheneb sademete hulk. Lisaks muudab tegevus Vaikses ookeanis jugavoolu, mille tulemuseks on märjemad ja külmemad tingimused USA lõunaosas ning kuivemad ja soojemad tingimused põhjaosas.

Vaatamata sellele, et tänavune El Niño näib varasemate sündmustega võrreldes suhteliselt leebe olevat, arvab Sentinel-6 Michael Freilichi projektiteadlane Josh Willis, et tingimuste kohanemisel võib see siiski tuua USA edelaosasse niiske talve.

Sentinel-6 Michael Freilich satelliit on osa Copernicus Sentinel-6/Jason-CS missioonist, mis hõlmab Euroopa Kosmoseagentuuri, Euroopa Meteoroloogiliste Satelliitide Kasutamise Organisatsiooni, NASA ja NOAA ühist jõupingutust. See on nime saanud NASA maateaduste osakonna endise direktori Michael Freilichi järgi.

