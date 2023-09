Uus uuring esitab väljakutseid maakoore moodustumise teooriatele

Penn State'i teadlaste hiljutine uuring on esitanud uusi leide, mis seavad kahtluse alla olemasolevad teooriad maakoore ja tektooniliste plaatide tekke kohta. Kuigi valitsevad teooriad viitavad tektooniliste plaatide kiirele moodustumisele Maa ajaloo alguses, näitavad need uued uuringud, et maakoore ümbertöötamine toimus miljardite aastate jooksul aeglasemalt.

Juhtautor Jesse Reimink, Penn State'i geoteaduste dotsent, selgitab, et see teave võib aidata kaasa meie planeedi paremale mõistmisele ja potentsiaalselt valgustada ka teiste planeetide teket. Seni domineeriv teooria on soovitanud äkilist üleminekut seisva kaanega planeedilt planeedile, mille tektooniline aktiivsus oli umbes 3 miljardit aastat tagasi. Uuring näitab aga, et see teooria ei kajasta täpselt toimunud protsesse.

Oma järelduste tegemiseks analüüsisid teadlased Maa kivimite rekordite andmebaasist üle 600,000 XNUMX kivimiproovi. Uurides nende kivimite geokeemilist koostist ja vanust, suutsid nad rekonstrueerida maakoore kasvukõvera ja teha kindlaks, kuidas kivimid aja jooksul reformiti ja ümber töötati. Vastupidiselt varasematele teooriatele näitavad leiud, et maakoor järgib selle aluseks oleva vahevöö mustrit, mis viitab korrelatsioonile nende kahe vahel.

Uuring erineb varasematest uuringutest ka sellega, et keskendub mineraaliproovide asemel kivimite rekorditele. See valik tehti seetõttu, et rokiplaadid on nende pikkade ajavahemike uurimisel tundlikumad ja vähem kalduvad eelarvamustele. Tardkivimite koostist uudsel viisil analüüsides tegid teadlased kindlaks setete osakaalu ja arvutasid välja Maa ajaloo jooksul toimunud ümbertöötlemise hulga.

Tulemused toovad esile maakoore kasvukõvera ja vahevöö kasvurekordi vahelise vastavuse. See joondus toetab varasemaid geoteadlaste pakutud teooriaid, kuid käesolev uuring on esimene, mis pakub kivimite andmete põhjal empiirilisi tõendeid, mis toetavad maakoore järkjärgulise kasvu ideed. Teadlased märgivad aga, et andmete nappusest tulenevad piirangud jäävad alles. Olemasolevate andmete täiendav analüüs võib anda rohkem teavet Maa evolutsioonist ja erinevate planeetide kehade tekkest.

See uuring võib mõjutada ka teiste planeetide, näiteks Veenuse mõistmist, millel puuduvad tektoonilised plaadid. Uurides Maa ja Veenuse erinevusi ning uurides maakoore kasvukiirust, võivad teadlased paremini mõista, kuidas ja miks planeedid erinevatel trajektooridel arenesid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et see murranguline uuring seab kahtluse alla varem aktsepteeritud teooriad maakoore ja tektooniliste plaatide tekke kohta. Analüüsides kivimite andmeid, on teadlased esitanud empiirilisi tõendeid maakoore järkjärgulise kasvu kohta, mis lükkas ümber idee äkilisest nihkest tektoonilisele aktiivsusele. Kuigi piirangud on endiselt olemas, võib edasine analüüs pakkuda väärtuslikku teavet Maa evolutsiooni ja teiste planeetide tekke kohta.

