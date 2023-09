Ioniseeritud uurea roll elu tekkes Maal

Teadlased on teinud olulisi edusamme Maa elu päritolu mõistmisel, kasutades uuenduslikke röntgenspektroskoopia meetodeid. Uurides uureamolekulide ionisatsiooni ja reaktsioone, on teadlased selgitanud, kuidas prebiootilises etapis võisid tekkida elu ehituskivid.

Sel perioodil oli Maa atmosfäär vähem tihe, võimaldades suure energiaga kosmosekiirgusel molekule ioniseerida. Selle intensiivse kiirgusega puutusid kokku väikesed veelombid, mis sisaldasid uureat, mis on nukleoaluse moodustamiseks oluline orgaaniline ühend. Selle tulemusena muudeti uurea reaktsiooniproduktideks, mis oleksid võinud olla elu aluseks.

Selle protsessi edasiseks uurimiseks kasutas Tohoku ülikooli, Genfi ülikooli, ETH Zürichi ja Hamburgi ülikooli rahvusvaheline uurimisrühm murrangulist röntgenspektroskoopia lähenemisviisi. Selles tehnikas kasutati kõrgharmoonilise generatsiooni valgusallikat ja submikronilist vedeliku tasapinnalist joa, et uurida vedelikes toimuvaid keemilisi reaktsioone erakordse ajalise täpsusega.

Uurides muutusi uurea molekulides femtosekundi tasemel (üks kvadriljondik sekundist), avastasid teadlased dünaamilise protsessi, mis toimub pärast ioniseerimist. Ioniseeriv kiirgus kahjustab uurea biomolekule, kuid energia hajumisel läbivad uurea molekulid kiire ja keeruka reaktsiooni.

Varasemad uuringud keskendusid molekulaarsetele reaktsioonidele gaasifaasis, kuid meeskond koostas seadme üliõhukese vedelikujoa tekitamiseks vaakumis, et laiendada oma uuringuid vesikeskkonnas, mis on biokeemiliste protsesside loomulik keskkond. See edu võimaldas neil uurida, kuidas reaktsioonid reaalajas arenevad.

See uurimus ei anna mitte ainult ülevaate elu päritolust Maal, vaid avab ka uusi võimalusi arenevas atokeemia valdkonnas. Molekulaarreaktsioone enneolematul detailsusel jälgides saavad teadlased keemilistest protsessidest sügavamalt aru ja edendada meie teadmisi elu juhtivatest põhimehhanismidest.

Viide: Zhong Yin, Yi-Ping Chang, Tadas Balčiūnas, Yashoj Shakya, Aleksa Djorović, Geoffrey Gaulier, Giuseppe Fazio, Robin Santra, Ludger Inhester, "Femtosekundiline prootoniülekanne röntgenspektroskoopia abil uuritud uurea lahustes" ja Hans Jakob Wörner, Loodus.