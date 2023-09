Iidse meteoriidi avastamine annab ülevaate varasest päikesesüsteemist

Teadlased avastasid Erg Chech 002 nime all tuntud iidse kosmosekivimi, mis võib pakkuda väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi tekke kohta. 2020. aastal Alžeerias Sahara kõrbes avastatud Erg Chech 002 sisaldab oodatust rohkem radioaktiivset isotoopi alumiinium-26. Sellel leidmisel on oluline mõju meie arusaamale planeetide moodustumisest ja meteoriitide dateerimisest.

Arvatakse, et Erg Chech 002 on kivimeteoriit, mida tuntakse akondriitkivimina ja mis meenutab vulkaanilist kivimit ja pärineb meie päikesesüsteemi algfaasist. Seda peetakse vanimaks teadaolevaks vulkaanilise päritoluga meteoriidiks. Alumiinium-26 olemasolu meteoriidis on eriti oluline, kuna arvatakse, et see isotoop mängis Päikesesüsteemi varases evolutsioonis otsustavat rolli.

Alumiinium-26, mis oli teadaolevalt varase päikesesüsteemi soojusallikas, lagunes lõpuks ja mõjutas ürgsete kivimite sulamist, mis hiljem moodustasid planeedid. Selle isotoobi avastamine Erg Chech 002-s seab aga kahtluse alla eelduse, et see oli ühtlaselt jaotunud kogu varases päikesesüsteemis. Teadlased leidsid, et selle meteoriidi algkehas pidi olema kolm või neli korda rohkem alumiinium-26 kui sarnaste meteoriitide algkehas, mis näitab selle isotoobi ebaühtlast jaotumist.

Erg Chech 002 vanuse määramiseks analüüsisid teadlased plii ja uraani isotoope ning arvutasid selle plii-isotoobi vanuseks ligikaudu 4.566 miljardit aastat. See on kooskõlas päikesesüsteemi hinnangulise vanusega. Võrreldes neid andmeid teiste iidsete meteoriitidega, saavad teadlased ülevaadet planeetide päritolust ja potentsiaalselt uuesti hinnata varem uuritud meteoriitide vanust.

See avastus aitab paremini mõista meie päikesesüsteemi varaseid arengustaadiume ja planeetide geoloogilist ajalugu. Erinevat tüüpi akondriidikivimite edasised uuringud jätkavad meie teadmiste täpsustamist varase päikesesüsteemi ja selle tekke kohta.

