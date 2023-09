Geeni redigeerimise edusammud ja eetilised kaalutlused meditsiinis

Geenide redigeerimine, murranguline valdkond meditsiinis, oli dr Tamara Sunbuli peaseansi “Uus ajastu meditsiinis: digitaalne diagnostika ja teraapia” põhirõhk. Dr Sunbul, Johns Hopkins Aramco Healthcare'i kliinilise informaatika meditsiinidirektor, rõhutas genotüpiseerimise potentsiaali ja sõltuvust andmete kogumisest aja jooksul.

Digitehnoloogia, näiteks geenide redigeerimise eesmärk on tuvastada kõrvalekaldeid, mis võivad ravimite väljakirjutamisel põhjustada tulemuste varieerumist. Dr Sunbul selgitas, et inimesed võivad samale ravimile erinevalt reageerida, rõhutades vajadust täpse diagnoosi ja ravimeetodite järele.

Üks olulisemaid edusamme geenide redigeerimisel on CRISPR-Cas9, tuntud ka kui "geneetilised käärid". See tehnoloogia lõikab täpselt DNA järjestused kindlates kohtades, võimaldades DNA alust modifitseerivate geenijärjestuste kustutamist või sisestamist. Kui CRISPR leidis algselt rakendusi põllumajanduses ja bioenergeetikas, siis dr Sunbul jagas oma potentsiaali digitaaldiagnostikas ja teraapias.

Digidiagnostika valdkonnas on esile kerkinud uued meetodid nagu SHERLOCK ja DETECTR. Need meetodid kasutavad geenide redigeerimist, et võimaldada kiiresti tuvastada nakkushaigusi, nagu COVID-19. Lisaks lisavad geenide redigeerimist ravimite avastamise protsessidesse sellised ettevõtted nagu Atomwise, Deep Genomics ja Valo.

Veelgi enam, geenide redigeerimine mängib olulist rolli raku- ja geeniteraapiate edendamisel mitmesugustes tingimustes. See hõlmab verehaigusi, nagu talasseemia, sirprakuline aneemia ja hemofiilia, aga ka selliseid haigusi nagu Downi sündroom, pärilik pimedus, tsüstiline fibroos, Duchenne'i lihasdüstroofia ja Huntingtoni tõbi. CRISPR-i kasutamisega on saanud võimalikuks patsiendi immuunsüsteemi ümberprogrammeerimine, et suunata oma vähki, infektsioone (nagu HIV, COVID-19, gripp, malaaria, Zika ja antibiootikumiresistentsus) ja kroonilisi haigusi, nagu hüperkolesteroleemia ja tüüp. 1 diabeet.

Vaatamata nendele märkimisväärsetele edusammudele on eetilised, juriidilised ja teaduslikud kaalutlused endiselt olulised. Dr Sunbul juhtis tähelepanu sellele, et geenide ebaõigel redigeerimisel võivad olla kahjulikud tagajärjed, rõhutades ettevaatlikkuse ja täpsuse vajadust. Lisaks võib geenide redigeerimine mõjutada tulevasi põlvkondi, kuna pöördumatud muutused võivad edasi kanduda. Seetõttu on igakülgsed arutelud geenide redigeerimise eetiliste mõjude üle vajalikud, et tagada vastutustundlik rakendamine ning kaitsta üksikisikute ja kogu ühiskonna heaolu.

