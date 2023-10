Uuringud näitavad, et kliimamuutus ohustab nahkhiirte erakordset eluiga

Hiljuti ajakirjas Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences avaldatud uuring viitab sellele, et globaalse temperatuuri tõus võib ohustada nahkhiirte märkimisväärset eluiga. Dublini ülikooli kolledži ja Bristoli ülikooli teadlaste läbiviidud uuringus keskenduti metsikute suuremate hobuseraua-nahkhiirte talveunetsüklile.

Teadlased avastasid, et nahkhiirte talveuneperioodi ilmastikukõikumised mõjutasid nende pika eluea eest vastutavat molekulaarset mehhanismi. Telomeerid, mis on kromosoomide otste kaitsvad DNA tükid, lühenevad iga kord, kui rakk jaguneb. Seda lühenemisprotsessi seostatakse vananemise ja vananemisega seotud haigustega.

Uuringust selgus, et soojemate tingimuste tõttu sagedamini talveunest väljunud nahkhiirtel oli oluliselt lühemad telomeerid võrreldes eelmiste külmema temperatuuriga talvedega. Professor Emma Teeling Dublini ülikooli kolledžist väljendas nende leidude pärast muret, öeldes, et prognoositav globaalse temperatuuri tõus võib piirata metsnahkhiirte talveunerežiimi kasulikke mõjusid.

Uuringu juhtiv autor dr Megan Power jälgis kolme talve jooksul üle 200 metsiku hobuseraua nahkhiire, et uurida talveune mõju telomeeridele. Uuring näitas, et talveunerežiim toimib noorendamise vormina, kuna talveuneperioodil telomeerid pigem pikenevad kui lühenevad. See laiendus on tõenäoliselt tingitud ensüümi telomeraasi ekspressioonist, mis võimaldab telomeersel DNA-l ennast kahjustamata replitseerida.

Uuringu tulemused rõhutavad muutuvate kliimatingimuste võimalikke tagajärgi nahkhiirte pikaealisusele. Pika elueaga ja aeglase paljunemisvõimega liigid, nagu nahkhiired, on keskkonnamuutuste suhtes eriti tundlikud. Teadlased rõhutavad, kui oluline on mõista, kuidas nahkhiired kiirete kliimamuutuste mõjul ja nendega kohanevad.

Telomeraasi rolli uurimiseks talveunerežiimi ajal telomeeride pikendamisel on vaja täiendavaid uuringuid. Uuring tõstab esile kliimamuutuste mõju nahkhiirte populatsioonide ökoloogiale ja ellujäämisele, rõhutades vajadust jätkuvate uuringute ja kaitsemeetmete järele, et neid erakordseid olendeid kaitsta.

Allikas:

– Megan L. Power jt, Talveune telomeeride dünaamika muutuvas kliimas: arusaamad metsikutest suurematest hobuseraua-nahkhiirtest, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Dublini ülikooli kolledž