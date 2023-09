Ökosüsteemiteenuste täiustamine ökovoltaika abil: säästev lähenemine päikeseenergiale

By

Tavapärane lähenemine päikeseenergiaseadmetele hõlmab sageli maa puhastamist ja päikesepaneelide paigutamist astmelisele pinnale. See meetod võib aga ökosüsteeme oluliselt häirida. Jätkusuutlikuma ja keskkonnasäästlikuma lähenemisviisi edendamiseks teevad Colorado osariigi ülikooli teadlased ettepaneku kasutada ökovoltaikaid, mis ühendavad energiatootmise ökosüsteemi teenuste säilitamisega.

Agrivoltaics, mis hõlmab maa kahekordset kasutamist põllumajanduses ja päikeseenergiarajatistes, on juba tunnistatud positiivseks sammuks jätkusuutlikkuse suunas. Siiski kipub see eelistama elektritootmise maksimeerimist, arvestamata päikesepaneelide all olevate taimede ja loomade võimalikku kasu. Ecovoltaics kasutab teistsugust lähenemist, kujundades päikesemassiivid, mis arvestavad ökosüsteemi vajadustega, eriti piiratud veega keskkondades, nagu rohumaad.

Teadlased ammutavad inspiratsiooni oma tööst Jack's Solar Gardenis, mis on USA suurim agrovoltaika uurimiskeskus. Siin uurivad nad, kuidas päikesepaneelid muudavad päikesevalguse mustreid ja muudavad sademete jaotust, luues ainulaadse mikrokeskkonna, mis toetab päikeseenergiaseadmete mitmekesisust. Need mikrokeskkonnad on ökovoltaika kontseptsiooni kesksel kohal.

Ökovoltaika üks peamisi eeliseid on selle potentsiaal taastada väga degradeerunud või mahajäetud põllumajandusmaad. Need alad, mis sobivad ideaalselt suuremahuliste päikeseenergiarajatiste jaoks, saab samaaegselt muuta elupaikadeks, mis suurendavad bioloogilist mitmekesisust, pakkudes samas puhast energiat.

Päikesepaneelide ökoloogiliste mõjude edasiseks uurimiseks plaanivad teadlased rajada ülikoolilinnaku lähedale kohalikule rohumaale uue uurimisasutuse. Selle algatuse kaudu püüavad nad paremini mõista päikeseenergiarajatiste mõju karmidele ja kuivadele ökosüsteemidele, kuna kliimamuutused tulevikus intensiivistuvad.

Colorado osariigi ülikooli meeskonna läbiviidud uuringu eesmärk on mõjutada tulevasi päikeseenergiarajatisi, uurides põhimõtteid, mis seavad esikohale ökoloogilist jätkusuutlikkust. Neid põhimõtteid omaks võttes saavad energiaettevõtted panustada nii kliimalahendustesse kui ka maakasutuse lahendustesse. Ökovoltaika kaudu saab võimalikuks jätkusuutlikum ja ökoloogiliselt teadlikum päikeseenergia tulevik.

