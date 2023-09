NASA valmistab 2024. aastaks Meeskonnaga Kuu-missiooni jaoks ette kosmosestardisüsteemi raketi

NASA teeb olulisi ettevalmistusi oma eelseisvaks Artemis 2 missiooniks, mille käigus alustab Kuu rännakut neli astronauti. See on esimene kord, kui inimesed on Kuule reisinud enam kui 50 aasta jooksul. Missioon kasutab NASA Space Launch System (SLS) raketti, mis on juba edukalt lennanud koos mehitamata kosmoselaevaga nimega Artemis 1.

NASA ettevalmistuste põhirõhk on meeskonna ohutuse tagamisel stardikoormuse ajal. See hõlmab SLS-raketi ja selle mobiilse kanderaketi pardal olevate uute süsteemide, sealhulgas hädaolukorra põgenemise süsteemi täiendavat testimist. Astronaudid ise osalevad aktiivselt ettevalmistusprotsessis, mis hõlmab kohapealseid katsetusi nende skafandritega.

Artemis 1 missioon, mis saatis ümber Kuu kolm mannekeeni, on loonud aluse Artemis 2 sujuvama ettevalmistusprotsessi loomiseks. Artemis 1 ajal ilmnenud väljakutsed, nagu viivitused simuleeritud stardiloenduses, on lahendatud ja nüüd on fookus. käsitleb meeskonnaga seotud sisu ja koolitust ohutusmeetmete tõhustamiseks.

Artemis 2 ettevalmistamine hõlmab mitmeid olulisi verstaposte. Meeskond simuleerib maapealse meeskonnaga stardipäeva, osaleb hädaolukorras põgenemise praktikas ning rakett läbib NASA sõidukite koostuhoones virnastamis- ja montaažikatsed. Lõpuks valmistatakse virn stardiplatvormil ette 2024. aasta lõpus toimuvaks missiooniks.

Ohutus on kogu ettevalmistusprotsessi peamine probleem. NASA viib läbi sama arvu stardiloendussimulatsioone kui varem, seades esikohale nii lennumeeskonna kui ka maapealse meeskonna ohutuse. Pidev harjutamine ja lihaste mälutreening on ettevalmistuse olulised komponendid, tagades, et kõik meeskonnaliikmed on missiooniks hästi ette valmistatud.

Märkimisväärsed muudatused Artemis 2-s hõlmavad tankimisprotseduuride kohandamist, mis põhinevad Artemis 1 märja rõivaproovi käigus saadud õppetundidel. Mobiilse kanderaketi disainimuudatused aitavad parandada selle funktsionaalsust. Tähelepanu pööratakse ka kütusepaagi liidestele, et vältida lekkeid, kusjuures eelmiste katsete andmed annavad teada vajalikest seadistustest.

Nende põhjalike ettevalmistustega on NASA õigel teel, et muuta oma ajalooline Artemis 2 missioon edukaks ettevõtmiseks, sillutades teed tulevastele Kuu-uuringutele.

