Arktika soojenemine kiirendab globaalset temperatuuritõusu, vaja on kiireloomulisi meetmeid

Ajakirjas "Earth System Dynamics" avaldatud murranguline uuring näitas, et Arktika soojeneb murettekitava kiirusega, peaaegu neli korda kiiremini kui ülemaailmne keskmine. See kiire soojenemise nähtus põhjustab nüüd globaalse temperatuuri tõusu palju kiiremini kui Pariisi kokkuleppes sätestatud kriteeriumid.

Manitoba ülikooli professori Julienne Stroeve’i juhitud uuringu eesmärk oli uurida Arktika panust globaalsesse soojenemisse ja hinnata, kui kiiresti oleme lähenemas Pariisi kokkuleppes sätestatud kriitilistele temperatuurilävedele – 1.5 kraadi Celsiuse järgi ja 2 kraadi Celsiuse järgi.

Uurimistulemused näitavad, et kui Arktikas seda kiirenenud soojenemist ei kogeks, jõuaks maailm kahekraadise temperatuuritõusuni umbes kaheksa aastat hiljem kui praegune trajektoor. See näitab Arktika otsustavat rolli globaalse temperatuuri tõusus.

Nende järelduste tegemiseks kasutas meeskond kliimamudelite simulatsioone. Nad võrdlesid prognoose ilma Arktika kiire soojenemiseta reaalsete mudelitega, võimaldades neil kindlaks teha temperatuuri tõusu ulatuse ja ajakava. Simulatsioonid näitasid, et Arktika soojenemise puudumisel rikutakse Pariisi kokkuleppe künniseid praegusest prognoosist viis aastat hiljem (1.5 kraadi Celsiuse järgi) ja kaheksa aastat hiljem (2 kraadi Celsiuse järgi).

Professor Stroeve rõhutab viivitamatute meetmete võtmist, öeldes, et oleme pöördelisel kümnendil, kus heitkoguste vähendamise ebaõnnestumine tooks paratamatult kaasa 1.5-kraadise künnise ületamise. Ta rõhutab Arktika jää ja lume kaitsmise tähtsust, rõhutades selle rolli globaalsete temperatuuride reguleerimisel.

Oluline on tõsta teadlikkust Arktika soojenemise sügavast mõjust ja vajadusest teha ühiseid jõupingutusi kliimamuutuste leevendamiseks. Selle haavatava piirkonna säilitamine ei ole pelgalt keskkonnaprobleem; see on meie planeedi ja tulevaste põlvkondade heaolu jaoks ülioluline.

KKK

Mis on Pariisi kokkulepe?

Pariisi kokkulepe on 2015. aastal vastu võetud rahvusvaheline leping, mille eesmärk on võidelda kliimamuutustega ja vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, et leevendada globaalset soojenemist. Miks soojeneb Arktika globaalsest keskmisest kiiremini?

Arktika soojeneb kiiremini tänu protsessile, mida nimetatakse Arktika võimendamiseks, kus positiivse tagasiside mehhanismid, nagu jää ja lume sulamine, aitavad kaasa soojenemisele. Millised on Arktika kiirendatud soojenemise tagajärjed?

Kiirenenud Arktika soojenemine toob kaasa merejää kadumise, mis häirib ökosüsteeme ja aitab kaasa merepinna tõusule. Samuti süvendab see äärmuslikke ilmastikunähtusi ja süvendab globaalset soojenemist. Mida saavad inimesed Arktika soojenemise vastu võitlemiseks teha? Isikliku süsiniku jalajälje vähendamine, taastuvenergia algatuste toetamine ja kliimateadliku poliitika toetamine võivad aidata leevendada Arktika soojenemist ja selle mõjusid.