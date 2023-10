2023. aasta orioniidide meteoorivihm: taevane vaatemäng, millest te ei taha ilma jääda

Iga-aastane Orioniidide meteoriidisadu saavutab haripunkti 22. oktoobril 2023, pakkudes taevapilti, millest te ei taha ilma jääda. Oma eredate ja kiirete meteooride poolest tuntud orioniidid loovad öises taevas vapustava visuaalse kogemuse.

Orionidi vihmasadu meteoorid liiguvad kiirusega üle 148,000 66 miili tunnis (XNUMX kilomeetrit sekundis) ja võivad muutuda tulekeradeks, tekitades pikaajalisi valguspurskeid. Sageli lahkuvad nad möödasõidul hõõguvad "rongid", mis võivad jääda mõnest sekundist kuni minutini. Kuigi nad näivad pärinevat Orioni tähtkujust, on meteoorid tegelikult väikesed killud ja osakesed, mis pärinevad tavaliselt komeetidest või asteroididest, mis Maa atmosfääri sisenedes põlevad.

Orioniidide puhul on need meteoorid praht, mida toodab Halley komeet – komeet, mis möödub Päikesest ja Maast iga 75–79 aasta järel. Iga kord, kui Halley komeet läheneb sisemisele päikesesüsteemile, heidab see oma materjalist 3–10 jalga.

Parima vaatamiskogemuse nautimiseks on soovitatav vaadata taeva kiirguspunktist 45–90 kraadi kaugusele. See perspektiiv võimaldab meteooridel pikemalt ja suurejoonelisemalt paista. Otse kiirgusele vaatamine võib põhjustada meteooride lühenemist efekti, mida nimetatakse ettelühenemiseks, tõttu.

Orioniidid toodavad haripunktis tavaliselt 15–20 meteoori tunnis, kui neid vaadeldakse kohtadest, kus valgusreostus on minimaalne. Siiski on minevikus olnud juhtumeid, kui meteooride arv tõusis selle arvu kolmekordseks. Sel aastal intensiivset tegevust oodata ei ole.

Parim aeg meteoriidisadu jälgimiseks on vahetult pärast keskööd kuni koiduni. Orioniidid saavutavad õnnetult haripunkti 2023. aasta nädalavahetusel, mistõttu on mugavam hilja üleval olla. Meteoorisadu on nähtav nii põhja- kui ka lõunapoolkeralt, põhjapoolkeral on vaatajad näoga kagusse ja lõunapoolkeral kirdesse.

Halley komeet, Orioniidide meteooride allikas, on üks kuulsamaid komeete ja ilmub umbes kord 76 aasta jooksul. Viimati ilmus see 1986. aastal ja naaseb plaanide kohaselt 2061. aastal. Orioniidid tuletavad meelde komeedi püsivat kohalolekut meie taevas.

Olenemata sellest, kas olete kogenud astronoom või uudishimulik vaatleja, 2023. aasta Orioniidide meteoorisadu tõotab olla taevalik vaatemäng, mida ei tohiks vahele jätta. Veenduge, et leidke asukoht eredatest linnatuledest eemal ja võtke kaasa murutool või tekk, et etendust nautides oleks mugav.

Allikad: NASA, EarthSky, American Meteor Society