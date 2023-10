Kosmoses leiduvate laserite võrk võib aidata kosmosest prügist puhastada

Üha enam valmistab muret kosmoseprahi hulk madalal Maa orbiidil. Vastuseks sellele probleemile uurivad teadlased ideed kasutada laserite võrku, et suunata kokkupõrkeohtu kujutavad objektid ohutumatele orbiitidele. Tehisintellekti jõul töötavad laserid paigaldataks satelliitidele või muudele spetsiaalsetele platvormidele ja jälgiksid kosmoseprahi objekte. Kui tuvastatakse potentsiaalne kokkupõrge väärtusliku kosmosevaraga, näiteks rahvusvahelise kosmosejaama või satelliidiga, suudavad laserid objekti ohutumale orbiidile nihutada.

Lääne-Virginia ülikooli Hang Woon Lee juhitud projekti rahastab NASA 200,000 XNUMX dollariga kolme aasta jooksul. Lõppeesmärk on välja töötada süsteem, mis suudab teha reaalajas otsuseid selle kohta, milliseid kosmoseobjekte sihtida, ja tagada, et uued orbiidid on kaitstud edasiste kokkupõrgete eest. Objektide trajektoori tõhusaks muutmiseks kasutataks mitut laserit, mis oleks ühe laseriga võimatu.

Praegu on kosmoseprahi jälgimine keeruline ülesanne, kuna kõiki orbiidil olevaid objekte ei saa jälgida. Hinnanguliselt on umbes 34,600 130 jälitatud kosmoseprahi fragmenti, kuid seal võib olla veel XNUMX miljonit väiksemat tükki, mis on täpseks tuvastamiseks liiga väikesed. Siin muutub laserite võrk eriti kasulikuks, kuna see võib sihtida mis tahes suurusega objekte.

Kosmoses asuvate laserite kasutamisel on maapealsete laserite ees mitmeid eeliseid. Nad ei pea Maa atmosfääri läbima, mis võib kiiri deformeerida, võimaldades objektide täpsemat sihtimist ja manööverdamist. Lisaks võib see AI-toega süsteem olla kulutõhus ja seda võib potentsiaalselt kasutada kosmoseobjektide jälgimiseks enne starti, tagades ohutud ja kokkupõrkevabad missioonid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et laserite võrgu arendamine kosmoses võib tõhusalt lahendada kosmosejäätmete probleemi ja kaitsta väärtuslikke kosmosevarasid. Tehisintellekti ja mitut laserit kasutades saaks see süsteem teha reaalajas otsuseid ja tagada orbiitide ohutuse. See NASA rahastatud uurimisprojekt on alles algusjärgus, kuid see on oluline samm kosmosejäätmete vähendamise ja kosmoseoperatsioonide terviklikkuse säilitamise suunas.

