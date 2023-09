Kolumbia teadlane uurib maavälist materjali Maale tagasi toodud tolmuproovides

Noorel Colombia teadlasel Camilo Jaramillo-Correal oli ainulaadne võimalus uurida avakosmosest tagasi toodud tolmuproove. Proovid kogus Jaapani kosmoseagentuuri Hayabusa2 missioon, mis sai esimesena asteroidil tegutsevatest kulguritest pilte kiirganud ja geoloogilised proovid Maale tagasi saatnud. Jaramillo-Correa, kes õppis tol ajal tuumatehnoloogia doktorikraadi, kavandas ja ehitas suletud proovikapsli, et hoida proove ja kaitsta neid õhusaaste eest.

Tema mentorid küsisid, kas kapslit on võimalik kasutada maavälise materjali uurimiseks ning Jaramillo-Correa muutis ja katsetas kapslit, et see vastaks proovide kaitse rangetele nõuetele. Meeskond tegi uuringuid kahe asteroidi Ryugu proovide komplektiga: üksikud osakesed ja peened pulbrid. Analüüs on pooleli, kuid nad loodavad saada teavet asteroidide koostise, omaduste ja võimalike tõendite kohta kosmose ilmastikumõjude kohta.

Jaramillo-Correa sõnul on asteroidide uurimine oluline kahel peamisel põhjusel. Esiteks annavad need ülevaate Päikesesüsteemi varajastest etappidest ja aitavad meil mõista, kuidas see ja planeet Maa tekkisid ning elu päritolu. Teiseks võib asteroidide uurimine anda ülevaate kosmose ilmastikumõjude ja õhusaaste mõjudest.

Jaramillo-Correa teekond Kolumbiast USA-sse oma uurimistööks toob esile ka erinevused uurimiskeskkondades ja ressurssidele juurdepääsus. Ta märkis, et USA teadlastel on Colombia omadega võrreldes palju lihtsam juurdepääs ressurssidele, näiteks instrumentidele. Sellest hoolimata õppis ta hindama oma Colombias asuva labori võimalusi ja olema leidlik.

Teine Colombia teadlane Andrea Guzman Mesa täitis oma unistusi astrofüüsika valdkonnas. Tema doktorikraad keskendus meie päikesesüsteemist väljaspool asuvate planeetide atmosfääri uurimisele. Ta võrdles atmosfäärimudeleid vaatlusandmetega, kasutades masinõppe raamistikke, et teha ennustusi nende atmosfääride koostise kohta. Guzman Mesa aitas kaasa ka Colombia naisteadlaste nähtavuse suurendamisele, lootes tuua riigi teadusuuringute ökosüsteemis tõelisi muutusi.

Allikad:

– Allikaartikkel