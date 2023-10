Lootusesond: Marsi atmosfääri saladuste paljastamine

By

Oma üheksanda andmekogumi avaldamisega jätkab Emirates Marsi missiooni lootusesond Marsi atmosfääri murrangulise ülevaate pakkumist. Kasutades nüüdisaegseid instrumente, on sond püüdnud punaselt planeedilt hämmastava koguse 3.3 terabaiti atmosfääriandmeid, muutes meie arusaama Marsist.

Üheksas andmestik, mis on kogutud 1. märtsist 31. maini 2023, tutvustab Emirates Mars Probe kolme teadusinstrumendi erakordseid võimalusi: Emirates Marsi infrapunaspektromeeter (EMIRS), Emirates Marsi ultraviolettspektromeeter (EMUS) ja Emirates Exploration Imager. (EXI). Nende instrumentide kaudu pakub missioon Marsi atmosfääri põhjalikku uurimist selle pinnast kuni välisulatusteni.

Üks tähelepanuväärsemaid avastusi viimasest andmekogumist on lühiajaliste muutuste ja pilvede liikumise uurimine Marsil. EXI oma erinevatel kuupäevadel tehtud kõrgsageduslike pilvepiltidega annab teadlastele hulgaliselt teavet Marsi pilvede dünaamilise olemuse kohta.

Veelgi enam, kui Päike jõuab oma 11-aastase tsükli haripunkti, on EMUSe öised vaatlused paljastanud hingematvaid diskreetse aurora kuvasid. Need aurorad, mida vaadeldi lõunapoolkera tugevaimate maakoore magnetväljade kohal, avalikustasid 27.–28. aprillil 2023 suurejoonelise valgusshow.

Hope Probe'i laiendatud missioon ületab oma peamise eesmärgi koguda andmeid Marsi aasta kohta, mis võrdub kahe Maa aastaga. Nüüd, mil on veel üks Maa-aasta, et uurida Marsi atmosfääri iga-aastaseid variatsioone, on missiooni eesmärk avada atmosfääri madalamate protsesside, ülemise atmosfääri kadumise ja nende kahe vahelise olulise seose saladused.

Hope Probe'i ainulaadne orbiit võimaldab teadlaskonnal süveneda Marsi atmosfääri igapäevastesse ja hooajalistesse muutustesse. Analüüsides sondi tohutut andmekogu, loodavad teadlased saada märkimisväärseid teadmisi Marsi atmosfääri dünaamikast.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Hope Probe ei ole mitte ainult ületanud ootusi andmete kogumise osas, vaid on loonud ka aluse murrangulistele edusammudele meie arusaamises Marsi atmosfäärist. Iga andmestikuga paljastatakse uusi saladusi, mis kutsuvad teadlasi punase planeedi saladusi lahti harutama.

FAQ

1. Mis on Hope Probe?

Hope Probe on kosmoselaev, mille käivitas Emirates Marsi missioon, et uurida ja koguda andmeid Marsi atmosfääri kohta.

2. Kui palju andmeid on Hope Probe kogunud?

Hope Probe on Marsilt kogunud hämmastavalt palju 3.3 terabaiti atmosfääriandmeid.

3. Millised on missiooni peamised teaduslikud eesmärgid?

Missiooni eesmärk on mõista madalama atmosfääri protsesse, ülemise atmosfääri kadu ja seost nende kahe vahel, et paljastada Marsi atmosfääri ümbritsevad saladused.

4. Millised on olnud viimase andmestiku märkimisväärsed leiud?

Viimane andmekogum on paljastanud põnevaid teadmisi Marsi pilvede liikumisest ja näidanud hingematvaid diskreetse aurora kuvasid lõunapoolkera tugevaimate maakoore magnetväljade kohal.

Allikad: [domain.com] (veebisaidi URL)