Nossali keskkoolis avati kohaliku legendi austamiseks uus ausammas

Berwicki Nossali keskkool avalikustas hiljuti silmatorkava elusuuruses pronkskuju lugupeetud Sir Gustav Nossali AC auks. Rahvusvaheliselt tuntud skulptorite Gillie ja Marci meisterdatud suurepärane kuju avaldab austust Sir Nossali märkimisväärsetele teadussaavutustele, hindamatule panusele kooli ning tema vastutulelikule ja sõbralikule olemusele.

20. novembril kogunes kooli kogukond kokku, et olla tunnistajaks ausamba suurejoonelisele avamisele, meenutades Sir Nossali kestvat pärandit. Koolinõukogu president dr John Inns avaldas heameelt selle üle, et ausammas ärkas lõpuks ellu pärast mitmeaastast hoolikat planeerimist ja ettevalmistust, mis algas juba 2019. aastal eesmärgiga langeda kokku kooli 10. aastapäevaga aastal 2020.

Nossali keskkooli asutajadirektor Roger Page jagas oma mõtteid kuju olulisusest. Rõhutades Sir Nossali lahutamatut rolli koolikogukonnas, avaldas Page lootust, et ausammas on sobiv austusavaldus nende ühendusele. Lisaks rõhutas ta, et Sir Nossal külastas kooli sageli, võttes aega õpilaste, töötajate ja külastajatega suhtlemiseks. Selle hinnalise suhtluse sümbolina on kooli esisissepääsu juures silmapaistvalt eksponeeritud istuva Sir Nossali pronkskuju.

Lisaks kohalikule tuntusele on Sir Gustav Nossal riikliku ja rahvusvahelise tuntusega tegelane. 2000. aastal aasta austraallase tiitliga pärjatud Sir Nossal on jätnud kustumatu jälje nii Austraalia kui ka ülemaailmsetesse kogukondadesse. Oma murrangulise töö kõrval immunoloogia vallas on ta pühendunud ka arvukatele humanitaarmeetmetele. Tema märkimisväärsete saavutuste hulka kuulub Maailma Terviseorganisatsiooni ülemaailmse vaktsiinide ja immuniseerimise programmi juhtimine, samuti koostöö Bill ja Melinda Gatesi fondi vaktsiiniprogrammiga.

1931. aastal Austrias sündinud Sir Nossal rändas noorena Austraaliasse. Keelebarjääri ületades saavutas ta akadeemiliselt suurepäraseid tulemusi, saades oma kooli parimaks õpilaseks ja lõpuks sai ta Sydney ülikoolist arstidiplomi. Seejärel omandas Sir Nossal doktorikraadi. Melbourne'i ülikoolis. Tema hiilgav karjäär viis ta Melbourne'i kuulsasse Walter ja Eliza Halli meditsiiniuuringute instituuti (WEHI), kus ta töötas aastatel 1965–1996 direktorina.

Sir Nossal avaldas lootust, et ausammas koos tema jätkuva mõjuga koolis inspireerib tulevasi põlvkondi oma unistusi ellu viima. Ta tuletas kuulajatele meelde, et Austraalia on suurte võimaluste riik ning avaldas tänu ja uhkust nende ees seismise üle. Sir Gustav Nossal julgustas kõiki Nossali keskkoolis veedetud aega heldimusega meenutama.

Kujuprojekt sai teoks tänu koolikogukonna panusele ja heldekäelistele annetustele ettevõtetelt, nagu PSW Uniforms ja Edunet Computers, ning WEHI-lt suur annetus, tunnustamaks Sir Gustav Nossali hindamatut panust nii meditsiiniuuringutesse kui ka organisatsioon ise.

FAQ

Kes on Sir Gustav Nossal?

Sir Gustav Nossal on Austria päritolu Austraalia teadlane ja humanitaar. Ta on tuntud oma töö eest immunoloogia valdkonnas ja on andnud märkimisväärse panuse meditsiiniuuringutesse kogu maailmas. Sir Nossal pälvis 2000. aastal Austraalia aasta auhinna ning on töötanud juhtivatel kohtadel sellistes hinnatud organisatsioonides nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja Bill ja Melinda Gatesi fondi vaktsiiniprogramm.

Miks avati Nossali keskkoolis ausammas?

Pronkskuju avati Nossali keskkoolis, et austada Sir Gustav Nossali saavutusi, tema rolli koolikogukonnas ja tema ligipääsetavat olemust. Kuju on austusavaldus tema teaduslikule panusele ja tema jätkuvale mõjule inspiratsiooniallikana nii õpilastele kui ka töötajatele.

Kes on kuju loonud?

Kuju meisterdasid rahvusvaheliselt tunnustatud skulptorid Gillie ja Marc, kes on tuntud oma erakordse andekuse ja võime jäädvustada märkimisväärsete kujude olemust ja saavutusi.