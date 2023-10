Tšiili uute standardite eesmärk on vähendada valgusreostust ja kaitsta pimedat taevast

By

Tšiili on tuntud oma erakordsete tähevaatlustingimuste poolest, kuna Atacama kõrb on oma selge taeva ja minimaalse valgussaaste tõttu astronoomide jaoks üks parimaid asukohti. Selle tumeda taeva säilitamiseks astronoomia jaoks ja valgusreostuse kahjulike mõjude käsitlemiseks inimeste tervisele ja bioloogilisele mitmekesisusele on Tšiili keskkonnaministeerium kasutusele võtnud uue riikliku valgustusstandardi.

Varem kehtisid Tšiilis suuremaid vaatluskeskusi võõrustavatel piirkondadel oma tumeda taeva staatuse kaitsmiseks konkreetsed valgustuseeskirjad. Nüüd laiendatakse neid standardeid kogu ülejäänud riigis, et edendada vastutustundlikku ja jätkusuutlikku välisvalgustuse tava.

Uus valgustusstandard keskendub välisvalgustuse parandamisele, nihkudes intensiivselt siniselt valguselt pehmematele merevaigukollastele toonidele. See muudatus aitab minimeerida negatiivseid mõjusid inimeste tervisele, nagu rasvumine, depressioon ja teatud tüüpi vähid. Lisaks tuleb keskööst kuni kella 7-ni välja lülitada valgusreklaamid, tagades, et kommertsvalgustus ei põhjustaks olulistel öötundidel valgussaastet.

Lisaks inimeste tervisele tunnistab uus riiklik valgustusstandard ka valgusreostuse mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Kunstvalgus häirib öiste liikide, sealhulgas tolmeldajate ja merelindude käitumist. Putukate tolmeldajad toetuvad navigeerimiseks kuu- ja tähevalgusele ning valgusreostus võib neid segadusse ajada ja desorienteerida, mõjutades taimede tolmeldamist ja põllukultuuride hooldamist. Samamoodi on valgusreostuse tõttu ohustatud Markhami tormilind, Tšiilis, Ecuadoris ja Peruus elav merelind. Need linnud kasutavad pesitsusaladele navigeerimiseks kuu valgust ja tähti, kuid linnavalgustus ajab nad sageli segadusse, takistades edukat rännet.

Uue riikliku valgustusstandardi eesmärk on pöörata ümber negatiivsed mõjud elusloodusele ja kaitsta kaitsealade jaoks üliolulisi alasid. Intensiivsuse, värvitemperatuuri ja ajapiirangute rakendamisega püüab Tšiili saavutada kunstliku valgustuse ratsionaalse ja jätkusuutliku kasutamise, kaitstes samas keskkonda ja inimeste heaolu.

Lisaks nendele eelistele tagavad uued eeskirjad ka Tšiili tumeda taeva pühamu säilimise, mis on koduks arvukatele vaatluskeskustele. Valgussaaste suurenemine ohustab astronoomiliste vaatluste elujõulisust pikemas perspektiivis. Tumeda taeva säilitamise esikohale seadmisega tunnistab Tšiili astronoomia tähtsust ja selle panust universumi mõistmisse.

