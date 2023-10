Äsja avastatud nahkhiire pealuu heidab valgust evolutsioonile ja kajalokatsioonile

Prantsuse paleontoloogid avastasid ühest koopast peaaegu täiuslikult säilinud nahkhiire kolju, mis pärineb umbes 50 miljonist aastast. See avastus heidab nahkhiirte päritolule ja arengule uut valgust. Nahkhiirtel on imetajate seas üks kehvemaid fossiile, mistõttu on teadlastel keeruline kindlaks teha, millal nad esimest korda lendama, koobastes ööbima hakkasid või keskkonnas navigeerimiseks kajalokatsiooni kasutasid.

Enne seda avastust oli leitud ainult varajaste nahkhiirte fragmentaarseid fossiile. Vanim teadaolev nahkhiirte fossiil on umbes 57 miljonit aastat vana ja koosneb ühest hambast. On leitud ka varajaste nahkhiirte lamedaid isendeid, kuid neid on nende lameda seisundi tõttu olnud raske uurida.

Äsja avastatud Vielasia sigei nahkhiire kolju pakub aga ainulaadset võimalust uurida varajase nahkhiire anatoomiat kolmemõõtmeliselt. Kolju on märkimisväärselt terve ja säilinud algsel kujul lubjakivis. Kolju sisekõrva luu üksikasjalikud mõõtmised viitavad sellele, et see nahkhiir võis kasutada kajalokatsiooni.

Kajalokatsioon on ainulaadne võime, mida mõned nahkhiired kasutavad kõrge sagedusega helide edastamise ja tagasitulevate kajade tõlgendamise teel navigeerimiseks, suhtlemiseks ja saagi asukoha kindlakstegemiseks. Kuigi mitte kõik nahkhiired ei kajastu, viitab Vielasia sigei kolju sisekõrvas teatud luude olemasolu sellele, et sellel võis olla tänapäevaste nahkhiirtega sarnane kajalokatsioonivõime.

Oluline on märkida, et Vielasia sigei ei ole tänapäevaste nahkhiirte otsene esivanem, kuid võib olla tihedalt seotud nende ühise esivanemaga. Koobast, kust fossiil leiti, peetakse praegu maailma vanimaks teadaolevaks nahkhiirte koopaks. See avastus seab kahtluse alla varasemad oletused, et varased nahkhiired elasid puudel, ja viitab sellele, et nad võisid kõikuva temperatuuri ajal koobastes varjupaika otsida.

Vielasia sigei kolju uurimine avab uusi võimalusi nahkhiirte evolutsiooni ja kajalokatsiooni arengu mõistmiseks. Teadlased loodavad, et see tähelepanuväärne fossiil inspireerib nahkhiirte fossiilide rekordi edasist uurimist ja analüüsi, pakkudes väärtuslikku teavet nende põnevate olendite päritolu kohta.

