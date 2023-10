50 miljoni aasta tagune nahkhiire pealuu annab uue ülevaate nahkhiirte varasest evolutsioonist

Prantsusmaal ühest koopast avastati peaaegu terve nahkhiire kolju, mis pärineb umbes 50 miljoni aasta tagusest ajast. See leid heidab valgust nahkhiirte varem salapärasele varasele arengule. Nahkhiirtel on imetajate seas üks kehvemaid fossiilseid andmeid, mistõttu on keeruline kindlaks teha, millal nad esimest korda koobastes lendama või ööbima hakkasid ning millal neil tekkis ainulaadne kajalokatsioonivõime. Väljasurnud liiki Vielasia sigei kuuluv nahkhiire kolju kuulus koopast leitud 23 kivistunud isendi hulka.

Varasemad nahkhiirte fossiilid olid sageli killustatud või täielikult lamedad, mistõttu oli nende kolmemõõtmelise anatoomia uurimine ja kajalokatsiooni kasutamise määramine keeruline. Vielasia sigei kolju oli aga lubjakivis suurepäraselt säilinud, säilitades oma esialgse kuju. See võimaldas teadlastel uurida sisekõrva ja võrrelda seda tänapäevaste nahkhiirtega. Tulemused viitavad sellele, et see iidne nahkhiir kasutas tõenäoliselt kajalokatsiooni, asetades ta selle võime arendamisel vaaladest tunduvalt ettepoole. Enne seda avastust olid teadlased vaid kindlad kajalokatsioonis tänapäevastes nahkhiirte perekondades.

Vielasia sigei nahkhiir oli väike koopas elav liik, mille pikkus oli vaid 1.8 cm. See on vastuolus varasemate oletustega, et varajased nahkhiired elasid peamiselt järvede ja metsade ümbruses puudes. Koopakeskkonna stabiilsus pakkus tõenäoliselt varjupaika varase eotseeni perioodi kõikuvate temperatuurimuutuste ajal.

Kuigi see avastus ei lahenda lõplikult debatti nahkhiirte varajase kajalokatsiooni üle, pakub see veenvaid tõendeid. See on ka inspiratsiooniallikaks fossiilsete dokumentide edasiseks uurimiseks, et saada rohkem teavet nahkhiirte arengust ja nende ainulaadsetest omadustest.

