NASA avalikustas esimesed proovid asteroid Bennult

NASA avalikustas edukalt oma esimesed asteroidi Bennu proovid, mille tõi Maale tagasi kosmoseaparaat Osiris-Rex. Kuigi proovid ei pruugi olla nii olulised, kui algselt loodeti, kujutavad need siiski endast kosmoseuuringute suurt saavutust.

Missiooniga seotud teadlaste eesmärk oli algselt koguda Bennust vähemalt tassitäis süsinikurikkaid asteroidiosakesi. Välja võetud proovid koosnevad aga peamiselt musta tolmu ja killustiku segust. Sellest hoolimata tähistab see kõige rohkem materjali, mis kunagi asteroidilt Maale tagastatud.

Arizona ülikooli juhtivteadlane Dante Lauretta tunnistas, et edasiminek on olnud aeglane, kuid meeskond on juba alustanud kogutud proovide uurimist. Loodetavasti annavad need materjalid väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi kujunemise kohta ja potentsiaalselt vihjeid elu päritolu kohta Maal.

Kosmoselaev Osiris-Rex saadeti Bennule, et koguda selle pinnalt tolmu ja kive. Pärast edukat missiooni naasis kosmoselaev koos kogutud materjalidega turvaliselt Maale. NASA on missiooni kohta avaldanud hulgaliselt pilte ja teavet, mis võimaldab avalikkusel imetleda seda uskumatut kosmoseuuringute saavutust.

See verstapost toob esile märkimisväärsed edusammud, mida NASA on teinud meie universumi mõistmisel ja inimuuringute piiride nihutamisel. See tuletab meelde ka tohutuid väljakutseid ja keerukust, mis on seotud Maast miljonite kilomeetrite kaugusel asuvate taevaobjektide uurimisega.

Allikad:

– NASA päikesesüsteemi Twitteri konto

– NASA pressiteade