Vanim avastatud puitkonstruktsioon: arenenud esivanemate tsivilisatsioon?

Arheoloogid tegid hiljuti murrangulise avastuse: vanim kunagi leitud puitehitis, mis pärineb ligi poole miljoni aasta tagusest ajast. See leid viitab sellele, et meie esivanemad olid palju arenenumad, kui seni arvati. Märkimisväärne ehitis leiti Sambias, Tansaania piiri lähedalt Kalambo juga juurest ja on erakordselt hästi säilinud. Arvatakse, et see on platvorm, kõnnitee või kõrgendatud eluruum, mis hoidis meie sugulasi vee kohal.

Puidul on lõikejäljed, mis näitavad, et konstruktsiooni loomiseks kasutati kahe suure palgi ühendamiseks primitiivseid tööriistu. Lisaks puidust platvormile avastati paigalt ka puidust tööriistade kollektsioon, sealhulgas kiil ja kaevepulk. See avastus seab kahtluse alla arusaama, et meie esivanemad kasutasid puitu ainult piiratud eesmärkidel, näiteks tulekahjude süütamiseks või jahipidamiseks.

Uuringu juhtiv autor ja Liverpooli ülikooli arheoloog Larry Barham nentis, et see leid muutis tema ettekujutust meie esivanematest. See näitas, et neil on võime muuta oma ümbrust ja luua midagi uuenduslikku. Barham usub, et see viitab abstraktse mõtlemise kõrgele tasemele ja võib-olla isegi keeleoskusele.

Struktuur oli juhuslik avastus, mis tehti väljakaevamistel 2019. aastal Kalambo jõe lähedal, 235 meetri kõrguse kose kohal. Kõrge veetase joa juures on arvatavasti säilitanud puitkonstruktsiooni läbi sajandite. Iidse puiduga seotud avastused on haruldased, kuna see kaldub mädanema, jätmata järeltulevatele põlvedele palju jälgi.

Struktuuri vanuse täpseks määramiseks kasutasid teadlased uut meetodit, mida nimetatakse luminestsentsdateerimiseks, mis mõõdab viimast korda, mil mineraalid olid päikesevalguse käes. See näitas, et ehitis on vähemalt 476,000 700,000 aastat vana, mis on enne Homo sapiens'i evolutsiooni. Piirkonnast on leitud inimese sugulase Homo heidelbergensise fossiile, mis pärinevad 200,000 XNUMX–XNUMX XNUMX aastast.

Avastus seab kahtluse alla levinud arvamuse, et inimeste esivanemad olid rändajad. Ehitise asukoht koskede lähedal, mis pakkus usaldusväärset veeallikat, viitab sellele, et see võis olla alaline eluruum. Kuid see hüpotees ei ole veel tõestatud ja vaja on täiendavaid uuringuid.

Üldiselt näitab see uskumatu leid meie esivanemate tohutuid võimeid ja leidlikkust. See annab tunnistust nende arenenud mõtlemisest, planeerimisvõimest ja varem nähtud struktuuride loomisest. Avastus tõstatab intrigeerivaid küsimusi varajaste tsivilisatsioonide arengu kohta ja rõhutab vajadust meie kauge mineviku edasise uurimise ja uurimise järele.

Allikad:

– Allikaartikkel: [sisesta lähteartikli pealkiri]

– määratlused:

– Luminestsentsdateerimine: tehnika, mis määrab mineraalide vanuse, mõõtes aega nende viimasest kokkupuutest päikesevalgusega.

– Homo heidelbergensis: inimese väljasurnud esivanem, kes arvatavasti elas 700,000 200,000–XNUMX XNUMX aastat tagasi.

– Abstraktne mõtlemine: võime mõelda mõistetele, mida füüsiliselt ei esine ega kogeta vahetult.

[Sisestage aktiivsete linkideta allikate URL-id]