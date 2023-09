Teadlased töötavad välja põletusjõul töötava putukamastaabiga roboti

Cornelli ülikooli teadlased on edukalt loonud põlemisel töötava putukamastaabiga roboti, mis ületab kiiruse, tugevuse, paindlikkuse ja hüppevõime poolest elektriajamiga robotite võimeid. Meeskond ühendas pehmed mikroajamid suure energiatihedusega keemilise kütusega, et ületada mootorite, mootorite ja pumpade vähendamisega seotud väljakutseid. Kasutades suure energiatihedusega keemilist kütust, mis sarnaneb autodes kasutatava kütusega, suutsid teadlased märkimisväärselt suurendada roboti pardal olevat võimsust ja jõudlust. Robot, mille pikkus on veidi üle tolli ja kaalub pooleteise kirjaklambriga, on 3D-prinditud leegikindla vaiguga ja varustatud nelja ajamiga, mis toimivad selle jalgadena.

Täiturmehhanismid on võimelised tootma 9.5 njuutonit jõudu, võrreldes umbes 0.2 njuutonit, mida toodavad sarnase suurusega robotid. Robot võib töötada ka sagedustel, mis on suuremad kui 100 hertsi, saavutada 140% nihkeid ja tõsta oma keharaskust 22 korda. Selle põletusmootoriga ajamid võimaldavad navigeerida raskel maastikul, ületada takistusi, hüpata uskumatuid kaugusi ja liikuda kiiresti maapinnal. Täiturmehhanismide disain pakub ka kõrget juhtimistaset, võimaldades operaatoritel reguleerida kiirust, sädemete tekkimise sagedust ja kütuse etteandmist reaalajas, et käivitada erinevaid reaktsioone.

Teadlased kavatsevad ühendada rohkem täiturmehhanisme, et tekitada peenelt juhitud ja jõulisi liigutusi suuremas ulatuses. Nende eesmärk on ka välja töötada roboti ühendamata versioon, kasutades vedelkütust, mida saab pardale kaasa võtta, koos väiksema elektroonikaga. See läbimurre põlemisjõul töötavas robootikas toob meid lähemale tegelikkusele, kuidas kasutada putukamõõtu roboteid otsingu- ja päästetöödel, uurimisel, keskkonnaseirel, järelevalvel ja navigeerimisel keerulistes keskkondades.

Allikas: Cameron A. Aubin jt, Võimsad, pehmed põlemisajamid putukate mastaabis robotitele, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Allikas: Cornelli Ülikool