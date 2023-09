Hiina missioon Chang'e-4 paljastab Kuu saladused

Hiina Chang'e-4 missioon on andnud murrangulise ülevaate Kuu saladustest. Hiina riikliku kosmoseadministratsiooni (CNSA) läbiviidud missioon saavutas 2018. aastal ajaloolise verstaposti – maandumine Kuu kaugemal küljel. Sellest ajast alates on kosmoselaev jäädvustanud märkimisväärseid pilte ja ammutanud mineraaliproove, heites valgust Kuule. geoloogiline ajalugu.

Chang'e-4 missiooni tulemused avaldati hiljuti ajakirjas Journal of Geophysical Research: Planets. Analüüs näitas, et Kuu pinna ülemine 130 jalga (40 m) koosneb mitmest tolmu-, pinnase- ja purustatud kivimikihist. Teadlased avastasid selle pinna alt ka viis erinevat Kuu laava kihti, mis levisid maastikul miljardeid aastaid tagasi.

Eksperdid usuvad, et Kuu tekkis 4.51 miljardit aastat tagasi, kui Marsi-suurune objekt põrkas kokku Maaga ja mille tulemusena purunes kild. Järgmise 200 miljoni aasta jooksul koges Kuu kosmoseprahist erinevaid mõjusid, mis tekitasid selle pinnale pragusid. Nii nagu Maa, oli ka Kuu vahevöös sulamagma taskuid, mis imbusid vulkaanipursete tõttu pragudesse.

Chang'e-4 uued andmed näitavad aga, et vulkaaniline aktiivsus Kuul vähenes aja jooksul järk-järgult. Mida lähemal oli vulkaaniline kivim Kuu pinnale, seda õhemaks see muutus, mis viitab sellele, et Kuu on jahtumas ja muutumas geoloogiliselt passiivseks.

Kui arvatakse, et vulkaaniline tegevus lakkas miljard kuni 100 miljonit aastat tagasi, siis teadlased, sealhulgas astrogeoloogiaekspert Jianqing Feng, oletavad, et sügaval Kuu pinna all võib siiski olla magma peidus.

See murranguline missioon tähistab alles Kuu geoloogiliste tunnuste edasise uurimise ja kaardistamise algust Chang'e-4 missiooniga. Seni tehtud avastused annavad väärtuslikke teadmisi Kuu minevikust ja aitavad mõista päikesesüsteemi ajalugu.

