Maakoore all peidetud üllatavad saladused

Teadlased tegid murrangulise uuringu käigus põneva avastuse Maa vahevöö – maakoore ja südamiku vahelise kihi – kohta. Selgub, et meie jalge all on tohutu veehoidla, mis on võrreldav Vaikse ookeani, Atlandi ookeani ja India ookeaniga kokku.

Erinevalt meile tuttavast vedelast veest Maa pinnal hoitakse seda vett ioonidena vahevöö sees olevate kristallide sees. See leid seab kahtluse alla pikaajalise veendumuse, et ülemine ja alumine vahevöö on veevaba. See viitab sellele, et nendevaheline üleminekutsoon, mis asub umbes 255–410 miili maa all, on tegelikult märg.

Teadlased viisid läbi katseid mantli üleminekutsooni esindavate kivimitega. Nende kivimite viskoossustasemeid jälgides leidsid nad korrelatsiooni vahevöö mõõdetud tasemetega. See näitab, et üleminekutsoon sisaldab tõepoolest vett.

Veelgi enam, uuring viitab sellele, et Maa võib olla "kogu oma tuumani märg". Arvatakse, et vahevöö ise on võimeline tootma vett keemiliste reaktsioonide kaudu, selle asemel, et tugineda ainult kokkupõrgetele jäärikaste komeetidega planeedi varases ajaloos.

Selle tohutu maa-aluse veesüsteemi ilmutamisel on tagajärjed väljaspool meie planeeti. See tõstatab võimaluse, et ka teised taevakehad, sealhulgas päikesevälised planeedid, võivad oma vahevöö sees peituda varjatud ookeane.

Vee olemasolu sügaval Maa sisemuses võib mõjutada seismilist aktiivsust. Kui vesi kristallidest välja pääseb, võib see tekitada tohutut survet, põhjustades lõpuks maavärinaid, mis pärinevad sadu miile maapinnast. See heidab uut valgust teatud seismiliste sündmuste salapärasele päritolule.

Vaatamata nendele tähelepanuväärsetele leidudele on teadusringkonnad endiselt ebakindlad meie planeedi vee täpse päritolu ja koguse osas. Käimasolev arutelu toob esile Maa evolutsiooni keerukuse ja selle olulisuse teiste taevakehade mõistmisel.

FAQ:

K: Kus on uuringus avastatud vesi?

V: Vesi asub vahevöös, maakoore ja tuuma vahelises kihis.

K: Kuidas vett hoitakse?

V: Vett hoitakse kristallides pigem ioonidena kui vedelal kujul.

K: Millist mõju avaldab avastus seismilisele aktiivsusele?

V: Vee vabanemine kristallidest võib potentsiaalselt vallandada maavärinaid sügaval Maa pinna all.

K: Kas teised planeedid võisid oma mantlitesse vett peita?

V: Jah, on võimalik, et ka teised taevakehad, sealhulgas päikesevälised planeedid, sisaldavad oma vahevöö sees peidetud ookeane.

K: Kust ma selle teema kohta lisateavet leian?

V. Lisateabe saamiseks võite lugeda [The US Suni] algset artiklit (https://www.thesun.co.uk/).