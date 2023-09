NASA Artemis III missiooni maandumiskohaks valitud Kuu lõunapoolus

Uus pilt Kuu kaugemast servast on paljastanud piirkonna, mille NASA valis Artemis III missiooni maandumiseks. See missioon on osa NASA ambitsioonikast plaanist tuua inimesed esimest korda üle 50 aasta tagasi Kuu pinnale. Väljavalitud maandumiskohaks on Kuu lõunapoolus, mis pakub suurt teaduslikku huvi, sest arvatakse, et see sisaldab püsivalt varjutatud kraatrites veejääd.

NASA tegi koostööd National Geographicuga, et avaldada Kuu lõunapoolusel asuva Shackletoni kraatri mosaiikkujutis. Pilt jäädvustati NASA ShadowCami instrumendiga kosmoseaparaadil Korea Pathfinder Lunar Orbiter koos lisapiltidega Lunar Reconnaissance Orbiterist. Shackletoni kraater on üks alaliselt varjutatud kraatreid piirkonnas, mis teeb sellest potentsiaalse veejää leviala.

Mosaiikpildil paljastub Shackletoni kraatri sisemus, mis on mähkunud püsivasse pimedusse. Kraatri jäädvustas ShadowCam, NASA instrument, mis on mõeldud Kuu pinna varjuliste osade uurimiseks. Ümbritsevad alad pildistas Lunar Reconnaissance Orbiter Camera. Pildil on osa kolmest Artemis III astronautide 13 potentsiaalsest maandumispiirkonnast.

Vesijää on Kuul haruldane ressurss, kuna see tavaliselt aurustub päikesevalguse käes. Pidevalt varjus olevad kraatrid Kuu lõunapoolusel loovad aga ideaalse keskkonna veejää püsimiseks. NASA teadlased usuvad, et nendes kraatrites olevat vesijääd saab kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas astronautide tarbekaupadeks, kiirguskaitseks ja raketikütuseks.

Artemis III missioon on kavandatud 2025. aastaks ja enne seda plaanib NASA läbi viia Artemis II meeskonnaga missiooni ümber Kuu. NASA saadab jääladestusi otsima ka kuukulguri nimega VIPER. Need missioonid sillutavad teed tulevastele meeskonnaga missioonidele ja ressursside kasutamisele Kuu pinnal.

