Äärmiselt veider Alibaba nädala elektrisõiduk: troonrattast inspireeritud vabasõidu põrkeraudadega auto mootorratas

Selle nädala hämmastavalt veidral Alibaba nädala elektrisõidukil on hull ja ebatavaline masin, mis näib trotsivat mõistust. Tutvustame Troncycle'ist inspireeritud vabasõidu põrkerauaga automootorratast. Erinevalt traditsioonilistest karnevalisõitudest ei pea seda elektrimootorratast teraspõranda ja lae külge kinnitama. Selle toiteallikaks on pardaaku, mis võimaldab vabalt liikuda kõikjal.

Kuigi see ebatavaline sõiduk ei pruugi igapäevaseks pendelrändeks sobida, pakub see ainulaadseid funktsioone, mis korvavad selle kiiruse ja võimsuse puudumise. "Nelja radari" ja "kokkupõrkevastase plastikuga" varustatud mootorratas seab esikohale ohutuse. Vaatamata väikese võimsusega 24 V akule ja 350 W mootorile kompenseerib sõiduk oma kõrgtehnoloogiliste omadustega.

Lisaks turvaelementidele paistab mootorratas silma värvilise LED-valguseshowga, tagades visuaalselt atraktiivse sõidu. Kuigi see ei pruugi suuri kiirusi saavutada, kompenseerib selle esteetiline välimus selle kiiruse puudumise.

Oluline on märkida, et see Troncycle’ist inspireeritud sõiduk erineb traditsioonilisest mootorratta disainist. Sellel on šassii all kolm või neli väiksemat ratast, mis meenutavad mootorrattakujulist gokarti.

Üllataval kombel sisaldab see laste mänguasi ka tugitooli, mis võimaldab vanematel kogeda põnevust, kui nende lapsed kontrollivad. See ainulaadne konfiguratsioon pakub ainulaadset sõidukogemust nii lastele kui ka vanematele.

Neile, kes soovivad näha põrkeraua-troni tsüklit tegevuses, on saadaval video, mis näitab, kuidas professionaal sõidab sõidukiga suletud rajal.

Kokkuvõttes tõstab see vingelt imelik Alibaba nädala elektrisõiduk esile Troncycle’ist inspireeritud disainielementidega vabasõidu põrkerauaga automootorratta. Vaatamata tagasihoidlikele tehnilistele omadustele pakub mootorratas uuenduslikke turvaelemente, elavat LED-valguseshowd ja ainulaadset konfiguratsiooni, mis võimaldab vanematel koos lastega sõita.

Mõisted:

– Põrkeraua auto: väike elektrimootoriga auto, mida kasutatakse lõbustusparkides ja messiväljakutel ning mis on konstrueeritud kummist põrkerauaga, et summutada kokkupõrke lööke.

– Troncycle: väljamõeldud mootorratas, mis on filmis "Tron" tuntud oma futuristliku disaini ja helendava esteetika poolest.

