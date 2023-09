Biotech Company Light Bio arendab geneetiliselt muundatud hõõguvaid petuuniaid

By

Biotehnoloogiaettevõte nimega Light Bio sai USA põllumajandusministeeriumilt loa müüa Ameerika Ühendriikides geneetiliselt muundatud hõõguvaid petuuniaid. Need petuuniad tekitavad öösel neoonrohelist sära tänu bioluminestseeruva seene Neonothopanus nambi DNA lisamisele. Ettevõte plaanib tehaste tarnimist 2024. aasta alguses.

Bioluminestsents on protsess, mille käigus organismid toodavad valgust hapniku ja lutsiferiiniks nimetatava aine vahelise reaktsiooni kaudu, mida soodustab lutsiferaas-nimeline ensüüm. Kuigi bioluminestsentsi leidub ligikaudu 1,500 liigil, on see halvasti mõistetav enamikus organismides, välja arvatud bakterid. 2018. aastal tuvastasid teadlased Neonothopanus nambi spetsiifilised ensüümid, mis võimaldavad sellel valgust kiirata.

Teised katsed luua hõõguvaid taimi minevikus on hõlmanud taimede pihustamist tulekärbestes leiduva kemikaaliga või taimede geneetilist muutmist bioluminestseeruvate bakterite geenidega. Nendel meetoditel olid aga piirangud, näiteks vajadus spetsiaalse ravi järele või hämaras valguses.

Light Bio läbimurre hõlmab seente bioluminestsentsi raja avastamist, mida saab kooskõlastada taime enda metaboolse süsteemiga. See rada hõlmab molekuli nimega kofeiinhape, mida leidub taimedes rohkesti, ja nelja erinevat ensüümi, mis muudavad selle lutsiferiiniks. Saadud taimed helendavad eredamalt kui varasemad katsed ja kiirgavad valgust kogu oma elutsükli jooksul.

Kuigi on väljendatud muret geneetiliselt muundatud hõõguvate taimede võimalike keskkonnariskide pärast, on Light Bio käsitlenud neid probleeme, väites, et taimi kasvatatakse peamiselt kontrollitud keskkondades, nagu kodud, ettevõtted ja botaanikaaiad, kus kunstlik valgustus ületab juba valgust. taimede poolt eraldatud.

Light Bio kavatseb esialgu müüa hõõguvaid petuuniaid Internetis piiratud väljalaskega ning tulevikus on kavas laieneda puukoolidesse ja aianduskeskustesse. Samuti on ettevõtte eesmärk arendada rohkem dekoratiivtaimede liike ja muuta need veelgi heledamaks.

