Pando sosin: väriseva hiiglase kuulamine

Iidne ja suur Pando, 47,000 100 varrega puu, mis võrsub Utahis enam kui 12,000 aakri suurusest ühisest juurestikust, on üks suurimaid elusorganisme Maal. Selle ajalooga, mis võib ulatuda 6,000 XNUMX aasta pikkusesse, on see kolossaalne värisev haab kogunud üle XNUMX tonni elu. Nüüd, tänu sel aastal ilmunud salvestistele, on meil võimalus kuulata seda suurepärast puud viisil, mis pole kunagi varem võimalik.

Helikunstnik Jeff Rice, keda kutsus Friends of Pando, asetas hüdrofoni oksa juure õõnsusse ja lasi sellel ulatuda puu juurteni. Oma üllatuseks kuulis ta nõrka heli, mis äikesetormi ajal tugevnes, jäädvustades jube madala mürina. Heli, nagu Rice selgitab, on miljonite lehtede tulemus, mis vibreerivad puud, läbivad oksi ja lähevad maasse.

Neid salvestisi kasutades kavatseb Friends of Pando kasutada heli, et kaardistada pinna all olevate keerukate juurte võrgustik. Lance Oditt, Pando sõprade asutaja, näeb heli potentsiaali mitte ainult kaunite ja huvitavate kuulmiskogemuste pakkumiseks, vaid ka hindamatu teabe andmiseks Pando ja seda ümbritseva keskkonna tervise kohta. Need helid toimivad kohaliku bioloogilise mitmekesisuse rekordina, pakkudes lähtepunkti, mida saab mõõta keskkonnamuutuste suhtes.

See uuenduslik lähenemine Pando mõistmiseks võib aidata valgustada selle iidse üksuse erinevaid aspekte. Kogutud andmete kaudu saab teha täiendavaid uuringuid vee liikumise, oksamassiivide, putukakolooniate ja juure sügavuse vahelise seose kohta. Nende uuringute eesmärk on paljastada rohkem Pandot ümbritseva ökosüsteemi kohta, mis on inimtegevuse ja rohusööjate populatsioone kontrolli all hoidvate kiskjate vähenemise tõttu üha enam ohus.

Pando sosina salvestisi esitleti Ameerika Akustilise Ühingu 184. koosolekul ja need annavad tunnistust sellest, kui oluline on kuulata selle väriseva hiiglase saladusi enne, kui need kaotsi lähevad.

Allikad: The Guardian, Friends of Pando