Uus energiaallikas: elektrienergia kogumine molekulaarsest liikumisest

Teadlased on avastanud paljutõotava uue lähenemisviisi elektrienergia tootmiseks, kasutades molekulide liikumist. Kuigi laineenergia tehnoloogia on juba osutunud tõhusaks energiatootmise allikaks, on teadlased nüüdseks leidnud, et isegi puhkeolekus olevatele molekulidele on omane energia, mida saab ära kasutada.

APL Materialsis avaldatud artiklis katsetasid teadlased molekulaarse energia kogumise seadet, mis kogub vedelikus molekulide loomulikust liikumisest tulenevat energiat. Piesoelektrilise materjali nanokiibid vedelikku uputades suutsid teadlased muuta vedeliku liikumise stabiilseks elektrivooluks. See läbimurre võib toota märkimisväärsel hulgal energiat, arvestades tohutul hulgal õhku ja vedelikku Maal.

Seade kasutab tsinkoksiidi, piesoelektrilist materjali, mis tekitab liikumisel elektripotentsiaali. Teadlased võrdlesid tsinkoksiidi kiudude liikumist merevetikate lainetusega ookeanis. Selle seadme eeliseks on see, et see ei tugine välistele jõududele, muutes selle mängu muutvaks puhta energiaallikaks. See avab võimaluse toota elektrienergiat vedelike molekulaarse soojusliikumise kaudu, mis erineb põhimõtteliselt traditsioonilisest mehaanilisest liikumisest.

Selle tehnoloogia rakendused on laiad. Seda saab kasutada nanotehnoloogiate, näiteks siirdatavate meditsiiniseadmete toiteks. Seadet saab skaleerida ka täissuuruses generaatoriteks kilovatise energia tootmiseks. Teadlased tegelevad juba seadme energiatiheduse parandamisega, katsetades erinevaid vedelikke, suure jõudlusega piesoelektrilisi materjale ja uusi seadmearhitektuure.

See murranguline teadustöö pakub põnevat võimalust elektri tootmiseks, mis ei sõltu tavapärastest välisallikatest, nagu tuule-, hüdro- või päikeseenergia. Võimalus kasutada molekulide olemuslikku energiat avab tulevikus uusi võimalusi säästvate ja puhaste energialahenduste jaoks.

